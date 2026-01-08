Le gouvernement fait le bilan de 2025 et fixe les orientations pour 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Une conférence consacrée au bilan des activités de 2025 et au lancement des tâches pour 2026 du gouvernement et des collectivités locales s’est tenue jeudi 8 janvier à Hanoï.



L’événement a réuni, en présentiel, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu. Les dirigeants des 34 villes et provinces du pays ont suivi la conférence en ligne.



Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que le mandat 2021-2025 s’était achevé dans une conjoncture mondiale particulièrement instable. Entre les séquelles durables de la pandémie de COVID-19, les concurrences stratégiques des puissances, les perturbations de nombreuses chaînes d’approvisionnement et les catastrophes naturelles, le Vietnam a dû faire face à des défis sans précédent.



Malgré ce contexte, le chef du gouvernement a salué les résultats importants et remarquables. En 2025, le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 8,02 %, figurant parmi les économies dynamiques au monde. La stabilité macroéconomique a été préservée, l’inflation maintenue sous contrôle et la dette publique contenue bien en deçà des plafonds autorisés. Parallèlement, le rayonnement diplomatique et la sécurité nationale ont été renforcés, contribuant à rehausser le prestige du pays sur la scène internationale.

Le Premier ministre a toutefois reconnu l’existence de limites et d’insuffisances, notamment dans la restructuration économique, l’amélioration de la qualité de la croissance, le développement des sciences et des technologies, la transformation numérique et la transition verte. Il a également évoqué les pressions persistantes sur la gestion macroéconomique, ainsi que les défis liés à l’environnement, aux embouteillages urbains, à la cybersécurité et à l’ordre public dans certaines zones…

De gauche à droite: le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président de la République Luong Cuong. Photo: VNA

Afin d’approfondir l’évaluation des résultats de 2025 et de clarifier les orientations et solutions pour 2026, il a invité les délégués à analyser de manière approfondie le contexte national et international, l’efficacité de la conduite de l’action publique, les réalisations majeures de la période 2021-2025, ainsi que les enseignements tirés de l’expérience pratique.



Il a également appelé à des discussions ciblées sur les solutions de rupture nécessaires pour atteindre une croissance à deux chiffres, tout en préservant la stabilité macroéconomique, en mettant l’accent sur les avancées institutionnelles, le développement des infrastructures, la formation des ressources humaines, ainsi que la promotion de la culture, du progrès social, de la protection de l’environnement, de la défense, de la sécurité et des relations extérieures.



Selon le programme, la conférence se concentre sur l’examen des résultats du développement socio-économique et de la gestion gouvernementale en 2025, ainsi que sur les priorités pour 2026. À cette occasion, le secrétaire général du Parti, To Lam, prononcera un discours de directive et d’orientation. – VNA/VI