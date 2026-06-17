Le gouvernement exgige le perfectionnement du cadre institutionnel sur les technologies et la transformation numérique

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé le 17 juin à Hanoi une réunion consacrée à l'arrêté guidant l’application de la Loi sur les hautes technologies ainsi qu’aux textes réglementaires dont la promulgation relève du ministère des Sciences et des Technologies au cours du premier semestre 2026.​

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, le ministère a, dans l’ensemble, respecté le calendrier fixé pour l’élaboration et la soumission au gouvernement et au Premier ministre des projets législatifs et réglementaires qui lui ont été confiés. Parmi les textes déjà finalisés figurent notamment le projet de loi modifiant et complétant la Loi sur la métrologie ainsi que le projet de Loi postale.​

Parallèlement, le ministère poursuit la rédaction de plusieurs textes stratégiques, dont un décret relatif au fonctionnement du Fonds national pour le développement de la science et de la technologie, un décret précisant certaines dispositions de la Loi sur la transformation numérique, ainsi qu’un décret portant création du Fonds national de développement de l’intelligence artificielle. Un projet de décision du Premier ministre définissant la liste des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque est également en cours de préparation.​

Concernant le projet de décret détaillant les modalités d’application de la Loi sur les hautes technologies, le ministère a indiqué avoir achevé l’essentiel du texte, intégrant plusieurs nouveaux groupes de politiques. Il a demandé au ministère de la Justice de finaliser rapidement son avis afin de permettre la transmission du dossier au gouvernement avant le 20 juin.​

S’agissant du projet de Fonds national de développement de l’intelligence artificielle, le ministère des Sciences et des Technologies a proposé au gouvernement d’examiner une option privilégiant la rationalisation des structures existantes. Le Fonds national pour l’innovation technologique (NATIF) est considéré comme particulièrement adapté aux objectifs d’application technologique, tandis que le Fonds national pour le développement de la science et de la technologie (NAFOSTED) demeure davantage orienté vers la recherche fondamentale.​

Intervenant lors de la réunion, le vice-ministre de la Justice, Nguyên Thanh Tu, s’est également déclaré favorable à l’option consistant à élargir les missions des fonds existants plutôt qu’à créer un nouveau Fonds national de développement de l’intelligence artificielle. Il a toutefois souligné que cette solution nécessiterait une révision rapide des textes juridiques régissant ces fonds afin d’y intégrer les nouvelles compétences envisagées.​

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a demandé au ministère des Sciences et des Technologies, au ministère de la Justice et au Bureau du gouvernement de renforcer leur coordination afin de finaliser dans les meilleurs délais les décrets d’application de la Loi sur les hautes technologies et de la Loi sur la transformation numérique. Il a insisté sur la nécessité de résoudre rapidement les questions techniques en suspens afin d’éviter tout retard dans la mise en œuvre des nouvelles politiques publiques.​

Concernant le projet de Fonds national de développement de l’intelligence artificielle, le vice-Premier ministre a estimé qu’une réflexion approfondie était nécessaire avant toute création d’un nouvel organisme, compte tenu de l’existence de structures déjà opérationnelles. Il a demandé au ministère des Sciences et des Technologies d’évaluer de manière exhaustive les résultats obtenus par les fonds actuels afin de proposer la solution la plus efficace et la plus rationnelle.​

Il a également appelé à accélérer la préparation des dossiers relatifs aux technologies stratégiques et aux grands projets nationaux, tout en poursuivant l’élaboration des réformes législatives en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.​

Il a enfin approuvé le principe d’une directive visant à renforcer le décaissement des crédits budgétaires de l’État en faveur des secteurs de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Dans le même temps, le ministère des Sciences et des Technologies poursuivra la finalisation de plusieurs projets stratégiques, notamment la création d’un Réseau mondial des experts vietnamiens en intelligence artificielle, le développement de centres de recherche et de laboratoires de référence dédiés aux technologies stratégiques, ainsi que l’accélération des programmes prioritaires liés à la transformation numérique nationale. -VNA/VI