Le gouvernement examine une hausse de 6% du salaire minimum régional dès juillet

Le Conseil national des salaires a proposé au gouvernement une augmentation de 6% du salaire minimum régional, soit 238.000 dôngs par mois en moyenne, à partir du 1er juillet prochain.

Selon la région, le nouveau salaire minimum proposé se situera en moyenne à 238.000 dôngs par mois. Photo : VNA

La revalorisation, qui a été convenue par les 16 membres du conseil après deux séances de négociations en 2023, a été suggérée dans le contexte où plus de 18.300 nouvelles entreprises ont été créées et sont revenues sur le marché chaque mois, et le nombre de commandes a augmenté trimestre après trimestre.Selon la proposition, le salaire sera porté à 4,96 millions de dôngs (203,42 dollars) par mois dans la région 1 ; 4,41 millions de dôngs dans la région 2 ; 3,86 millions de dôngs dans la région 3 et 3,45 millions de dôngs dans la région 4.La région 1 couvre les zones urbaines de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville ; la région 2 comprend les zones rurales de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les principales zones urbaines du pays telles que Cân Tho, Dà Nang et Hai Phong ; la région 3 comprend les villes restantes sous l’autorité provinciale et les districts des provinces de Bac Ninh, Bac Giang et Hai Duong ; et la région 4 couvre le reste du pays.Actuellement, le salaire varie de 3,25 millions de dôngs à 4,68 millions de dôngs par mois selon les régions. Parallèlement, avec une augmentation de 6%, le salaire horaire minimum atteindra 16.600 à 23.800 dôngs.Une fois approuvé, ce sera la deuxième fois en quatre ans que le salaire minimum régional augmentera début juillet, après un ajustement le 1er juillet 2022 en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19. Depuis 10 ans, le salaire minimum régional augmente généralement le 1er janvier.Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, qui est également président du Conseil national des salaires, a déclaré que la hausse de 6% est un niveau harmonieux, démontrant le partage des difficultés entre salariés et employeurs.La date d’augmentation proposée par le conseil est le 1er juillet, ce qui coïncide avec le moment de mise en œuvre de la réforme des salaires dans le secteur public, donnant ainsi le temps aux entreprises de préparer des plans et des ressources pour le projet, a-t-il indiqué. – VNA.VI