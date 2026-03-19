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Le gouvernement déploie des mesures urgentes pour garantir la sécurité énergétique face aux tensions au Moyen-Orient

Compte tenu de l’évolution complexe du conflit militaire au Moyen-Orient qui débutera le 28 février 2026, le gouvernement met en œuvre des mesures urgentes pour garantir la sécurité énergétique.
    

 

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