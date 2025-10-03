Le gouvernement aux côtés des sinistrés des tempêtes et inondations

Le matin du 3 octobre, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné des vice-Premiers ministres, du secrétaire adjoint du comité du Parti du gouvernement, ainsi que de l'ensemble du personnel du Bureau du gouvernement et des organes relevant du comité du Parti, a participé à une collecte de fonds pour soutenir des sinistrés des tempêtes et inondations, avec un don d'au moins une journée de salaire, témoignant de l'esprit de solidarité et d'entraide.

Au cours du mois de septembre, quatre tempêtes successives, en particulier le typhon Bualoi d'une forte intensité, ont causé de fortes pluies, des crues soudaines et des inondations étendues, provoquant de lourdes pertes humaines et matérielles dans le Nord et le Centre septentrional du pays.

Selon les premières statistiques, établies au 2 octobre à 20 heures, on dénombre 65 morts et disparus, 164 blessés, des centaines de milliers de maisons et d'infrastructures endommagées, avec des pertes économiques estimées à environ 15 864 milliards de dôngs (601 millions de dollars).

Les cadres du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam font un don pour aider les sinistrés à surmonter les conséquences du typhon n° 10. Photo : VNA

Le secrétaire du Parti Tô Lâm et le Premier ministre ont émis plusieurs télégrammes pour ordonner les mesures d'urgence, superviser et encourager les localités, tout en décidant d'allouer 2 524 milliards de dongs du budget central 2025 à 15 provinces affectées.

Lors de la cérémonie de lancement des mobilisations de dons, organisée par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam le 2 octobre, le Premier ministre a demandé aux ministères, agences et localités de poursuivre avec diligence les mesures de réparation des dégâts causés, afin d'assurer le rétablissement de la vie quotidienne des habitants.

Le Premier ministre a également appelé à promouvoir la tradition de solidarité nationale, mobilisant la communauté et les entreprises à venir en aide aux populations sinistrées.-VNA/VI