Le gouvernement approuve un projet de transformation numérique pour les PME

Le gouvernement a approuvé le projet de transformation numérique pour les PME pour la période 2026-2030. Photo : baochinhphu.vn

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a récemment signé la décision n°433/QD-TTg datée du 16 mars 2026, approuvant le projet de transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises pour la période 2026-2030.



Ce projet vise à renforcer les capacités de transformation numérique des PME grâce à des dispositifs de soutien, afin de promouvoir une transformation numérique substantielle et globale, d’améliorer la productivité, de renforcer la résilience face aux fluctuations du marché et de permettre une participation plus étroite aux chaînes de valeur régionales et mondiales.



D’ici 2030, au moins 500.000 PME bénéficieront d’un soutien grâce aux activités du programme, notamment des évaluations de leur niveau de préparation numérique, des essais pilotes et l’application de produits et de solutions de transformation numérique, du conseil en transformation numérique, de la formation et du renforcement des capacités en matière de compétences numériques.



Parmi celles-ci, au moins 300.000 PME seront accompagnées dans l’application de produits et solutions technologiques numériques, de plateformes numériques et d’intelligence artificielle.



Parallèlement, un groupe de 200 PME exemplaires en matière de transformation numérique sera constitué dans des secteurs et domaines clés tels que les sciences et technologies, les industries de transformation et de fabrication, l’agriculture, la santé, le commerce, la logistique, la finance, l’éducation et le tourisme.



Par ailleurs, un réseau de consultants en transformation numérique sera mis en place avec la participation d’au moins 500 organisations et personnes répondant aux critères de compétences professionnelles et d’expérience pratique afin d’accompagner et de soutenir les PME.



Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les tâches clés consistent à améliorer le cadre institutionnel et politique pour soutenir les PME dans leur transformation numérique, à développer l’infrastructure nécessaire à la transformation numérique des PME et à aider ces dernières dans leur transformation numérique, ainsi qu’à développer l’écosystème numérique. – VNA/VI