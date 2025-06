Le gouvernement affirme créer toujours des conditions optimales pour la presse

Le gouvernement reste attentif, solidaire et déterminé à créer un environnement optimal pour les organes de presse et les journalistes, conformément aux orientations du Parti, aux politiques et lois de l’État, et à l’autorité du gouvernement, a déclaré jeudi 19 juin à Hanoi le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Présidant une réunion entre les membres permanents du gouvernement et les dirigeants actuels et anciens des principaux organes de presse, à la veille du 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin), le le chef du gouvernement a salué le rôle historique de la presse dans la lutte du pays pour l’indépendance et son processus de développement national en cours, affirmant que le gouvernement apprécie toujours hautement le partenariat étroit et le soutien indéfectible des organes de presse et des journalistes du pays.



Il s’est dit confiant que les journalistes vietnamiens conserveront leur intégrité, leur courage et leur perspicacité, restant fidèles à leur «cœur brillant, leur esprit clair et leur plume affûtée» pour produire des articles de qualité qui captent le pouls de la société.



De tels efforts contribueront à promouvoir une presse révolutionnaire moderne, humaniste et professionnelle, essentielle à la construction d’un Vietnam socialiste prospère, démocratique, équitable et civilisé, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Vue d'ensemble de la réunion entre les membres permanents du gouvernement et les dirigeants actuels et anciens des principaux organes de presse. Photo: VNA

En réponse aux propositions des dirigeants de la presse, il a ordonné au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de collaborer avec l’Association des journalistes vietnamiens (AJV) et d’autres agences afin de rédiger une résolution gouvernementale sur la gestion des commandes médiatiques, fondée sur six principes fondamentaux : des responsabilités, des tâches, des délais, des résultats attendus, la responsabilisation et l’autorité clairement définis.



L’AJV a été chargée de collaborer avec le ministère des Sciences et des Technologies et les grandes entreprises technologiques afin d’élaborer un plan global garantissant aux salles de rédaction l’infrastructure et les plateformes numériques dont elles ont besoin, en équilibrant les intérêts de l’État, des fournisseurs de réseaux et des journalistes.



Elle a également été chargée de collaborer avec les organes de presse, le ministère des Finances et d’autres ministères concernés afin d’étudier la possibilité d’augmenter les allocations budgétaires de l’État à la presse. – VNA/VI