Le Géoparc mondial de l'UNESCO Non Nuoc Cao Bang : Un joyau géologique et culturel

Depuis 2018, la province montagneuse de Cao Bang (Nord) a intensifié la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales du Géoparc mondial de l'UNESCO Non Nuoc Cao Bang, dans l'objectif de stimuler un développement touristique durable. L'enjeu principal réside dans la conservation et l'exploitation responsable des ressources naturelles, des héritages locaux, de la biodiversité, des traditions culturelles, de l'histoire et des sites remarquables.

Le charme magnétique d'un Géoparc mondial

Reconnu pour ses 130 sites patrimoniaux uniques, reflétant une histoire géologique de plus de 500 millions d'années, Cao Bang a développé quatre circuits touristiques innovants : "Voyage aux Sources", "Découverte de Phja Oắc - La Montagne des Métamorphoses", "Expérience Culturelle au Pays Féerique" et "Une Époque de Passion". Ces parcours invitent les visiteurs à une découverte immersive des richesses géologiques et culturelles de la région, leur offrant une expérience inoubliable.

Doan Hai Lê, une voyageuse de Hanoï, illustre parfaitement l'attrait du lieu. Chaque escapade est une invitation à graver dans sa mémoire des instants précieux : les chutes de Bản Giốc baignées de lumière dorée, le parfum des châtaignes... Autant de souvenirs qui font de Cao Bang une destination inoubliable.

La visite du site historique national de Pác Bó, où elle a appris l'histoire révolutionnaire de Ho Chi Minh, l'observation de l'"Œil de la Montagne" et les moments passés dans les homestays à écouter les chants traditionnels Then et Tính, ont été tout aussi mémorables.



Jitka Hertig, experte suisse en géoparcs, présente lors de la Conférence UNESCO Asie-Pacifique de 2024, a été particulièrement séduite. Cao Bang, un sanctuaire de la nature et de la culture, où chaque pas est une invitation à percer les énigmes d'un monde ancestral. Les festivals locaux sont déjà inscrits à son agenda.

Une croissance Touristique Remarquable

Depuis sa reconnaissance officielle, le tourisme à Cao Bang a connu une expansion significative. Les chiffres témoignent de ce rayonnement. Entre 2020 et août 2024, plus de 5,4 millions de visiteurs ont découvert ce territoire, dépassant les prévisions de 108%.

Ce n'est pas un simple succès touristique, mais la reconnaissance d'une approche unique alliant préservation, éducation et développement durable.Les paysages de Cao Bang ne se réduisent pas à leurs aspects géologiques. Ils sont aussi le fruit d'une longue histoire d'interactions entre l'homme et la nature, une histoire que les communautés locales, comme celles de Phúc Sen et Trùng Khánh, perpétuent à travers leurs savoir-faire et leurs traditions.

À Trùng Khánh, chaque festival, chaque produit local devient un récit touristique captivant.Vi Trân Thùy, directrice du géoparc, a dévoilé un plan ambitieux visant à développer un tourisme durable et inclusif, en investissant dans les infrastructures, en formant les communautés locales, en valorisant les métiers traditionnels et en préservant le riche patrimoine culturel des minorités.

Le géoparc offre un aperçu de l’histoire de la planète datant de plus de 500 millions d’années à travers des sites protégés. Fossiles, sédiments marins, roches et minéraux volcaniques et plutoniques témoignent de l’évolution et des changements remarquables de la planète et constituent un patrimoine géologique exceptionnel.

Cao Bang est un véritable écrin de biodiversité et de patrimoine culturel, où se côtoient monuments historiques, traditions ancestrales et une nature luxuriante abritant une faune et une flore uniques.

Le Géoparc de Cao Bang est un véritable laboratoire à ciel ouvert où la géologie, la biodiversité, le patrimoine culturel et le développement durable se mêlent en une symphonie harmonieuse.- VNA/VI