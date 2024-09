Le géoparc de Lang Son reconnu comme géoparc mondial de l'UNESCO

Le géoparc de Lang Son a été créeé en 2021. Photo : VNA

Le Conseil des géoparcs mondiaux UNESCO (Vietnam) a tenu le 8 septembre dans la province de Cao Bang au Nord une réunion pour évaluer et voter pour la reconnaissance du géoparc de Lang Son comme géoparc mondial de l'UNESCO, ce dans le cadre de la 8e Conférence internationale du Réseau mondial des géoparcs UNESCO dans la région Asie-Pacifique.

Sur la base des résultats de recherches et d'enquêtes sur place menées pendant plusieurs décennies, des scientifiques nationaux et internationaux ont affirmé que la province de Lang Son disposaient de valeurs significatives à l'échelle mondiale pour pouvoir développer un géoparc mondial.

Le 30 novembre 2023, le Comité populaire de la province ce Lang Son s'est coordonné avec le Comité national vietnamien pour l'UNESCO (ministère des Affaires étrangères) pour finaliser le dossier demandant reconnaître le géoparc de Lang Son en tant qu’un géoparc mondial UNESCO et le soumettre à l’UNESCO.

La reconnaissance du géoparc de Lang Son en tant qu'un géoparc mondial UNESCO aidera la province de Lang Son à avoir plus de motivation et d’opportunité pour se concentrer sur la gestion, la conservation et la promotion de la valeur du patrimoine géologique, culturel, historique, archéologique et de sa biodiversité ainsi que ses paysages uniques.

Le géoparc de Lang Son recevra le certificat de reconnaissance comme un géoparc mondial UNESCO en 2025 au Chili.

Le géoparc de Lang Son comprend huit districts et villes que sont Bac Son, Chi Lang, Huu Lung, Loc Binh, Van Quan et la ville de Lang Son, avec une partie de la limite administrative des districts de Binh Gia et Cao Loc, couvrant une superficie totale de 4 842,58 km2 et une population de près de 627 000 habitants, correspondant à environ 58 % de la superficie et 78 % de la population de la province.

La création du géoparc de Lang Son a été décidée par le Comité populaire de la province de Lang Son en 2021, comprenant 38 attractions sur quatre itinéraires touristiques : explorer le monde supérieur ; voyager vers la région céleste ; la vie rustique sur terre et le chemin vers l'Aquarium. -VNA/VI