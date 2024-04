Le géoparc de Lang Son en quête de reconnaissance par l’UNESCO

Un dossier a été constitué par le Comité populaire de la province montagneuse septentrionale de Lang Son pour demander la reconnaissance par l’UNESCO du géoparc de Lang Son en tant que géoparc mondial.

Le géoparc de Lang Son vu d'en haut. Photo: NDEL



Couvrant 4.842 km² sur huit localités, le géoparc de Lang Son est l’un des plus grands du genre au Vietnam et possède un certain nombre de valeurs uniques.



En termes de géologie, de géomorphologie et de paysage, il abrite une riche diversité de fossiles paléobiologiques remontant à 500 millions d’années, dont beaucoup indiquent que cette province était autrefois sous la mer.



De plus, ce parc est doté de nombreux paysages renommés tels que les basses chaînes de montagnes entourant les vallées et les villages de la commune de Yên Thinh du district de Huu Lung, ou encore les grottes telles que Thâm Khuyên dans le district de Binh Gia qui a hébergé des hommes préhistoriques.



En ce qui concerne les valeurs culturelles, il abrite un certain nombre de temples dédiés aux dieux dans le culte des déesses mères – un patrimoine culturel immatériel de l’humanité, notamment le temple de Bac Lê, ainsi que des villages des ethnies Tày et Nung aux cultures distinctes.