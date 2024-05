Le général Vo Nguyên Giap dans le coeur des ethnies du Nord-Ouest

Dans le Nord-Ouest, le général Vo Nguyên Giap reste une figure emblématique, à mi-chemin entre le génie tutélaire et le patriarche vénéré... Le grand frère de l’Armée populaire du Vietnam est non seulement le vainqueur de Diên Biên Phu, mais aussi le général du peuple.

Le colonel Nguyên Huu Tai évoque les combats héroïques à Diên Biên Phu et l’héritage du général Vo Nguyen Giap. Photo: VOV

Le colonel Nguyên Huu Tai, qui a eu l’occasion de travailler directement avec Vo Nguyên Giap, lui conserve une immense estime, teintée de beaucoup d’affection...

«Je suis toujours ému en pensant au général Vo Nguyên Giap, le grand frère de l’armée populaire, le commandant en chef exceptionnel de la nation... Avec le président Hô Chi Minh et le Comité central du Parti, il a su prendre de sages décisions pour nous amener à la victoire de Diên Biên Phu», dit-il.

Âgé de 95 ans aujourd’hui, Nguyên Huu Tai a à son actif 77 ans de militantisme au Parti, et 47 années passées au sein de l’armée. Il se souvient encore très bien de la bataille de Diên Biên Phu, remportée grâce au talent de stratège mais aussi au charisme exceptionnel du général Vo Nguyên Giap.

Mais revenons-en au début du mois d’avril 1954. Nguyên Huu Tai est alors commissaire politique du régiment 209 et il vient de se voir confier la tâche d’organiser la défense de la colline D1. C’est à ce titre qu’il va pouvoir travailler avec Vo Nguyên Giap, un chef qu’il admire déjà, qu’il considère comme un stratège militaire d’exception, doublé d’un être sensible et compatissant...

"Le général s’est montré particulièrement préoccupé par la situation sanitaire des soldats dans les fortifications de la colline D1. Après le travail, il nous a invités à rester déjeuner avec lui. Le repas était merveilleux, mais ce qui m’a marqué, c’est l’attention portée à chaque officier revenant du champ de bataille", confie-t-il.

Quang Van Kho est un autre vétéran de Diên Biên Phu. Il était pour sa part chargé de combler les cratères de bombes au col de Pha Din. Le moment de sa rencontre avec le général reste l’un des plus inoubliables de son existence. C’était en 1955...

"Le général Giap nous a rendu visite, nous a serré la main à tous, et nous a encouragés à faire de notre mieux pour contribuer au développement de Diên Biên. À cette époque, 5000 personnes faisaient la queue pour pouvoir le rencontrer en personne", raconte-t-il.

Le lac hydraulique de Loong Luong, également connue sous le nom de "Lac du Général" a été construit suite à la visite de Vo Nguyên Giap à Muong Phang, en 2004. Il témoigne de l’amour et l’affection des ethnies locales pour le grand général du peuple. Lo Van Nui, un habitant local, se souvient de cette visite:

"Le général nous a demandé, en plaisantant, si Muong Phang pouvait l’accueillir pendant une semaine. Il nous a aussi demandé si les enfants allaient à l’école et si les habitants avaient de quoi manger à leur faim. Nous l’avons rassuré sur ces points", se souvient Lo Van Nui, un habitant local.

Le général du peuple Vo Nguyên Giap est parti pour l’éternité, mais les souvenirs du grand frère de l’Armée populaire du Vietnam restent toujours imprimés dans la mémoire et surtout dans le cœur de chaque soldat et chaque citoyen du Nord-Ouest... – VOV/VI