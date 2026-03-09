Le général Phan Van Giang reçoit le secrétaire d'État au ministère cambodgien de la Défense

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense (droite) et le général Prum Din secrétaire d'État au ministère cambodgien de la Défense. Photo: qdnd.vn

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense, a reçu, dans l’après-midi du 9 mars à Hanoï, le général Prum Din secrétaire d'État au ministère cambodgien de la Défense.

Lors de la rencontre, le général Phan Van Giang a souligné les relations traditionnelles d’amitié solide entre le Vietnam et le Cambodge. Il s'est dit convaincu que sous la direction du Parti du peuple cambodgien, présidé par Hun Sen, et sous la conduite du gouvernement dirigé par le Premier ministre Hun Manet, le Cambodge continuera d’enregistrer de nouveaux succès importants dans les temps à venir.

Il a souligné la portée politique profonde de la visite effectuée début février 2026 au Laos et au Cambodge par le secrétaire général du Parti, To Lam. Cette tournée témoigne de la priorité absolue accordée par le Vietnam au renforcement de ses liens avec ses deux voisins. Selon le général Phan Van Giang, la coopération en matière de défense s'est consolidée pour devenir l'un des piliers fondamentaux de la relation bilatérale.

Le général Phan Van Giang a salué les résultats positifs enregistrés récemment dans la coopération bilatérale en matière de défense, notamment les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau ; le maintien efficace des mécanismes de dialogue, de consultation et d’échange d’informations sur la situation ; la formation et l’entraînement ; la gestion et la protection des frontières ; les échanges et jumelages ; l’éducation et la sensibilisation au sujet des relations entre les deux pays ; la recherche et le rapatriement des restes de soldats morts pour la patrie ; ainsi que la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

S’agissant des priorités de coopération pour 2026, le général Phan Van Giang a proposé aux deux parties de poursuivre leur coordination afin de mettre en œuvre les contenus de coopération convenus, notamment le maintien efficace des échanges de délégations à tous les niveaux et des mécanismes de coopération, la formation des ressources humaines, le renforcement de la coordination dans la gestion et la protection des frontières, ainsi que la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier le démantèlement des réseaux d’escroquerie en ligne.

Pour sa part, le général Prum Din a remercié le Parti, l’État, l’Armée et le peuple vietnamiens pour l’aide considérable apportée au renversement du régime génocidaire de Pol Pot et à la reconstruction du Cambodge.

Il a exprimé le souhait que, dans les temps à venir, les deux parties poursuivent leur coordination afin de mettre en œuvre les contenus de coopération en matière de défense déjà convenus, contribuant ainsi à renforcer davantage les relations entre les deux armées en particulier et entre les deux pays en général. -VNA/VI