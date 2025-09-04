Le général Nguyên Tân Cuong rencontre le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba

Vue de l’entrevue entre le vice-ministre de la Défense Nguyên Tân Cuong et le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba Álvaro López Miera. Photo : qdnd.vn

Le général Nguyên Tân Cuong, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense, a eu mercredi 3 septembre à Hanoi une entrevue avec le général de corps d’armée Álvaro López Miera, membre du Bureau politique et ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, en visite officielle au Vietnam.



Le Vietnam et Cuba sont deux pays frères socialistes qui entretiennent des relations de solidarité et d’attachement dans leur œuvre de lutte pour l’indépendance nationale, d’édification et de développement nationaux. Au cours des 65 dernières années, les relations entre les deux pays a été éprouvées par tous les défis de l’époque, devenant exemplaires, pures et fidèles, un modèle rare dans les relations internationales, a-t-il souligné,



Le général Nguyên Tân Cuong a remercié le général de corps d’armée Álvaro López Miera et la délégation des Forces armées révolutionnaires de Cuba pour la visite officielle et la participationaux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.



Il a rappelé avec émotion la remise des épisodes 4 et 5 du documentaire "Deux cœurs, un même battement" lors de sa visite à Cuba en juin dernier, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’un simple documentaire mais émanait des cœurs battant ensemble et partageant la même aspiration à l’indépendance, à la liberté, à la paix et au développement.



Partageant les difficultés et les défis auxquels le peuple cubain est confronté en raison des conséquences de l’embargo et des récentes catastrophes naturelles, le Parti, l’État, le peuple et l’Armée populaire du Vietnam sont toujours prêts à soutenir et à assister Cuba dans toute la mesure de leurs capacités. Le programme "65 ans d’amitié Vietnam-Cuba" en cours a une fois de plus affirmé la profonde affection qui unit les peuples des deux pays et a envoyé un message fort aux amis internationaux : "Le Vietnam est toujours aux côtés de Cuba, comme Cuba est toujours aux côtés du Vietnam".

Le vice-ministre de la Défense Nguyên Tân Cuong et le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba Álvaro López Miera, visitant une exposition, à Hanoi, le 3 septembre. Photo : qdnd.vn

Dans les temps à venir, sur la base des contenus convenus et signés par les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays, le général Nguyên Tân Cuong a déclaré que l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam dirigera activement les agences et unités fonctionnelles pour mettre en œuvre de manière globale le Plan de coopération en matière de défense 2026-2028, promouvoir l’alliance fraternelle entre les agences et unités correspondantes, conformément aux conditions et aux capacités de chaque partie, contribuant à améliorer la capacité des forces armées à défendre la patrie dans la nouvelle situation.



Adressant ses meilleurs vœux au général Nguyên Tân Cuong et à tous les généraux, officiers et soldats de l’Armée populaire du Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, le général de corps d’armée Álvaro López Miera a partagé que la délégation cubaine au Vietnam avait été très impressionnée et émue par le fort esprit national et le grand patriotisme du peuple vietnamien.



Le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba a affirmé que le défilé militaire et populaire du 2 septembre avait non seulement démontré la puissance militaire du Vietnam, mais aussi manifesté la fierté et le patriotisme du peuple vietnamien.



Évoquant la coopération en matière de défense entre les deux pays, le général de corps d’armée Álvaro López Miera a souhaité que les deux parties continuent de se coordonner pour promouvoir leur coopération dans les domaines correspondant à leur potentiel et à leurs besoins, promettant d’œuvrer pour contribuer au renforcement des relations étroites entre les deux armées. – VNA/VI