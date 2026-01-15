Le géant vietnamien FPT s'installe au cœur de la « Start-up Nation » en Israël

Inauguration du bureau de FPT en Israël. Photo: VNA

Le groupe technologique vietnamien FPT a officiellement inauguré le 13 janvier son bureau en Israël, une expansion stratégique de sa présence internationale au sein de l'un des principaux pôles mondiaux de la technologie et de l'innovation et renforçant son engagement à maîtriser les technologies clés.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le président du Conseil d'administration de FPT, Truong Gia Binh, a souligné les similitudes culturelles entre le Vietnam et Israël, notamment leur volonté commune de se développer par l'éducation et les sciences. Il a rappelé que le Vietnam considère la technologie comme un moteur de croissance stratégique, avec une priorité absolue accordée à l'intelligence artificielle (IA), à la cybersécurité et aux semi-conducteurs.

L'implantation en Israël vise à s'imprégner de l'écosystème local des start-ups et de l'esprit d'innovation pour favoriser le développement durable du Vietnam, a-t-il déclaré.

Le président de FPT IS, Tran Dang Hoa, a précisé les axes majeurs de cette nouvelle antenne : la coopération technologique, la recherche et développement (R&D), ainsi que la mise en œuvre de projets structurants en matière de sécurité numérique et de gestion des données. Ce bureau devrait également générer des opportunités d'emploi significatives pour les experts locaux.



Cette ouverture s'inscrit dans la dynamique de l'Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), qui stimule déjà les échanges économiques. À cette occasion, FPT a officialisé des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques israéliens tels qu'Enabley, CropX et CyberproAI pour le transfert de connaissances et le co-développement de produits.

Le directeur du Département de l’industrie, de la technologie de l’information et des médias (relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies), Nguyen Khac Lich a salué le rôle pionnier de FPT. Selon lui, cette présence dans l'un des centres technologiques les plus avancés au monde ne relève pas seulement du commerce, mais permet d'affirmer les capacités intellectuelles du Vietnam sur la scène internationale.



Israël, la « Start-up Nation », demeure un centre névralgique de l'innovation mondiale. En installant son siège à Tel-Aviv, FPT se rapproche de cet écosystème dynamique pour renforcer son influence technologique à l'échelle internationale. -VNA/VI