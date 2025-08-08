Le Gala mondial de la musique de la police bat le rythme au cœur de Hanoi

La fanfare de l'Unité de cérémonie de la sécurité publique du Vietnam participera au Gala mondial de la musique de la police 2025 à Hanoi. Photo : hoguomopera.vn

Onze groupes représentant huit pays se réuniront à Hanoi pour le Gala mondial de la musique de la police 2025, prévu du 9 au 10 août.

Organisé par le ministère de la Sécurité publique, cet événement marque le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de sécurité publique populaire (19 août 1945-2025) et le 20e anniversaire de la fête "Tout le peuple défend la sécurité nationale" (19 août 2005-2025).

Ce gala vise à renforcer les échanges artistiques et culturels, tout en approfondissant la reconnaissance internationale de l’identité nationale, des valeurs sociétales et des missions des forces de l’ordre, en particulier celles de la Police populaire du Vietnam et de ses homologues à travers le monde.

Au-delà des spectacles, il sert de plateforme pour présenter l’image du Vietnam sur la scène internationale et souligne la volonté du pays de nouer des partenariats durables et de contribuer activement à la communauté internationale en tant que membre responsable. Grâce à cet événement, le Vietnam renforce la présence de son secteur de la sécurité publique et contribue à une plus grande reconnaissance des forces de police dans le monde entier.

Cette année, la programmation comprend deux ensembles vietnamiens des ministères de la Sécurité publique et de la Défense. La Russie enverra deux groupes, l’un du ministère des Situations d’urgence et l’autre de la Garde nationale.

Le public de Hanoi pourra également profiter des représentations de l’Orchestre de la police de Tokyo, de l’ensemble de tambours festifs traditionnels, ainsi que des prestations de fanfares policières et militaires du Laos, du Cambodge, d’Algérie, d’Arabie saoudite et de l’Orchestre de la police de Pékin en Chine.

Les festivités débuteront le 9 août à 8 heures du matin, avec des défilés et des concerts autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), offrant un divertissement en plein air aux résidents et aux visiteurs.

Outre les concerts, la Force de sécurité publique populaire proposera plusieurs spectacles dynamiques. Parmi les temps forts figurent un ensemble imposant de 1.000 tambours de la Troupe de tambours de la Sécurité publique et de l’Académie de la police populaire, des démonstrations montées par les unités de cavalerie du Commandement de la police mobile et des performances de précision en cortège motorisé par des officiers du Commandement de la garde et du Département de la police de la circulation.

Le Gala mondial de la musique de la police culminera avec un grand concert d’instruments à vent au Théâtre Hô Guom le soir du 10 août, réunissant tous les groupes participants pour une célébration commune de la musique et de l’unité. – VNA/VI