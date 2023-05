Le fruit du dragon vietnamien a la cote à la foire My Karachi-Oasis of Harmony 2023

Dans le cadre de la série d’activités visant à stimuler la consommation de fruit du dragon vietnamien sur le marché pakistanais en 2022, l’Office du commerce du Vietnam dans ce pays a lancé des activités spéciales à la Foire internationale "My Karachi-Oasis of Harmony" 2023.

Photo: Office du commerce du Vietnam au Pakistan

L’Office du commerce du Vietnam au Pakistan souhaitait présenter le fruit frais aux hôtels 5 étoiles accueillant des réceptions et autres fêtes luxueuses, et un smoothie au fruit du dragon aux chaînes de magasins de jus de fruits.



Dès le premier jour de l’ouverture de la foire, le pavillon vietnamien s’est démarqué avec un panier de fruits du dragon à chair rouge. Des citoyens pakistanais mais aussi des délégations de haut rang et d’entreprises, ont afflué pour goûter ce fruit appétissant et le fameux smoothie.



Grâce à cette foire, le fruit du dragon vietnamien a franchi une étape importante sur la voie de la pénétration du marché pakistanais.



Le Vietnam est le premier producteur de fruit du dragon en Asie et aussi le premier exportateur mondial. La valeur d’exportation a augmenté continuellement, passant de plus de 57 millions de dollars en 2010, à plus de 483 millions en 2015 et à 1,34 milliard en 2020.



En 2021, le fruit du dragon demeure le principal fruit d’exportation du Vietnam avec un chiffre d’affaires de plus de 1,04 milliard de dollars, ce qui représente 29,4% des exportations nationales de fruits et légumes.

Il est vendu dans plus de 12 pays et territoires à travers le monde, dont des marchés réputés exigeants tels que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et la République de Corée. - CPV/VNA/VI