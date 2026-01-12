Le froid s’installe et va persister dans le Nord dans les prochains jours

Les températures ressenties vont descendre jusqu'à 11°C à Hanoi en début de semaine. Photo: VOV



Le froid persiste lundi 12 janvier sur une grande partie du Nord du Vietnam, maintenant des températures basses la nuit et tôt le matin, tandis que le temps reste généralement ensoleillé en journée, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le Nord et le Centre-Nord connaissent des températures froides la nuit et tôt le matin, avec un froid intense dans certaines zones montagneuses. Le Centre est touché par des averses éparses et des vents du nord-est, tandis que le Sud et Hô Chi Minh-Ville bénéficient d’un soleil radieux en journée et de nuits plus fraîches.

Selon le NCHMF, les conditions météorologiques devraient rester globalement stables dans le Nord et le Centre-Nord dans la nuit du 11 au 13 janvier, avec peu de pluie la nuit, un léger brouillard matinal par endroits et du soleil en journée.

Les températures resteront basses la nuit et tôt le matin, et certaines zones des montagnes du Nord et des moyennes terres pourraient continuer à connaître un froid intense. Il est conseillé aux habitants des zones de haute altitude de se méfier du gel et du verglas.

De Quang Tri à Dà Nang et dans les parties orientales de Quang Ngai à Gia Lai, des averses isolées sont prévues, avec des températures plus fraîches la nuit et tôt le matin dans les parties septentrionales de cette zone. D’autres régions pourraient connaître de faibles pluies nocturnes et du soleil en journée, tandis que les Hauts Plateaux du Centre resteront froids la nuit et tôt le matin.

À Hanoi, le ciel est généralement dégagé, sans pluie nocturne, avec un léger brouillard matinal, du soleil en journée et un vent faible. Les températures minimales nocturnes devraient osciller entre 11 et 13°C, et les maximales diurnes entre 22 et 24°C.

Les observations effectuées entre le soir du 11 janvier et le matin du 12 janvier montrent une chute brutale des températures dans de nombreuses localités du Nord et du Centre-nord, en particulier dans les zones montagneuses. Plusieurs localités montagneuses ont enregistré des températures inférieures à 6°C, tandis qu’à plus haute altitude, comme à Mâu Son, le mercure avoisinait les 8°C.

Le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong, a estimé que l’hiver 2025-2026 sera généralement plus doux que la normale climatique. La température moyenne durant l’hiver devrait être de 0,5 à 1°C supérieure à la moyenne pluriannuelle. Le nombre de jours de grand froid devrait également baisser.

Pour le reste de l’hiver, nous prévoyons que la vague de froid dans les provinces du Nord se poursuivra en janvier. Le nombre de jours de grand froid en janvier devrait être inférieur à la moyenne pluriannuelle. Après cette première vague de froid intense, nous prévoyons encore de courtes périodes de grand froid dans le Nord, mais leur intensité devrait rester modérée, a-t-il ajouté.

Les météorologues conseillent aux habitants des zones touchées par le froid intense de se couvrir convenablement et de prendre des mesures préventives pour protéger leur santé, leurs cultures et leur bétail. – VNA/VI