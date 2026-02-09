Le froid s’accentue, la grisaille prédomine dans le Nord et une partie du Centre

Une importante masse d’air froid a balayé lundi 9 février le Nord, apportant de la pluie et des orages épars dans le Nord, le Centre-Nord et certaines régions du Centre du pays.

Les températures matinales dans le Nord ont oscillé entre 11 et 13°C, tandis que les zones montagneuses ont enregistré entre 7 et 10°C, certaines localités descendant même en dessous de 5°C. Dans le Centre-Nord du pays, les températures minimales se sont situées entre 13 et 16°C.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les vents du nord-est ont atteint la force 6 (39-49 km/h), avec des rafales de force 7 à 8 (50-74 km/h) à Bach Long Vi. À Phu Quy, les rafales ont été mesurées à la force 7 (50-61 km/h).

Au cours des prochaines 24 à 48 heures, l’air froid devrait s’étendre à d’autres régions du Centre. Des vents du nord-est de force 2 à 3 (6-19 km/h) sont attendus sur les terres, se renforçant jusqu’à la force 3 à 4 (12-28 km/h) sur les zones côtières. Le Nord et le Centre-Nord devraient continuer de connaître des pluies et des averses, avec des orages isolés.

Le Nord devrait rester soumis à un froid intense, avec des températures dangereuses persistantes dans les zones montagneuses. De Thanh Hoa à Huê, le froid dominera, certaines parties au nord étant confrontées à des vagues de froid intenses.

Les températures minimales devraient se situer entre 11 et 14°C dans le Nord, entre 7 et 10°C dans les régions montagneuses, et descendre en dessous de 5°C en haute altitude.

Dans le Centre-Nord, le mercure devrait plonger jusqu’à 16-16°C, tandis que dans les régions allant de Quang Tri à Huê, il devrait descendre à 16-19°C.

À Hanoï, des pluies et des averses ont été signalées lundi 9 février, accompagnées d’un froid intense, avec des températures minimales de 11 à 13°C.

Les métérologues ont averti que les régions de Hà Tinh à Dà Nang, ainsi que l’est des provinces s’étendant de Quang Ngai à Gia Lai, pourraient connaître lundi 9 février des pluies modérées à fortes et des orages, avec des risques de tourbillons, de foudre et de fortes rafales de vent.

Dans les régions montagneuses du Nord, le risque de gel et de chutes de neige persiste. Des vagues de froid prolongées peuvent affecter le bétail, la volaille et les cultures, tandis que des pluies localement fortes augmentent le risque d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain.

En mer, des vents violents et une forte houle pourraient perturber les activités de pêche et autres opérations maritimes. – VNA/VI