Le froid joue les prolongations dans le Nord avant le Nouvel An lunaire

Une série de vagues de froid devrait toucher le Nord et le Centre-Nord d'ici aux vacances du Nouvel An lunaire (du 14 au 22 février). Photo : VietnamPlus

Le Nord et le Centre-Nord du Vietnam devraient connaître des vagues de froid à répétition d’ici au Nouvel An lunaire, qui aura lieu à la mi-février, considéré comme le dernier mois de l’hiver météorologique, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.



Les vagues de froid sont généralement d’intensité faible à modérée, mais elles sont fréquentes, apportant de faibles pluies, de la bruine et des nuits plus froides, les zones montagneuses étant exposées à un risque de froid intense, ont indiqué les météorologues.



La masse d’air froid qui affecte actuellement le Nord du pays devrait s’affaiblir dans les prochains jours, entraînant une légère hausse des températures diurnes. Cependant, à partir de fin janvier, la mousson du nord-est devrait s’intensifier, provoquant des vagues successives d’air froid vers le sud.



Les 25 et 26 janvier, les localités dans le Nord devraient connaître peu de pluie, avec un froid persistant surtout la nuit et tôt le matin. Une faible vague de froid, décalée vers l’est, est prévue pour toucher le Nord et le Centre-Nord du Vietnam en fin de journée le 26 et le 27 janvier, apportant des pluies éparses dans les provinces du Nord-Est, accompagnées de froid et d’un froid localement intense dans les zones montagneuses.



Une nouvelle vague de froid est attendue du soir du 30 janvier au 31 janvier, provoquant des pluies éparses et une légère baisse des températures dans le Nord et la province de Thanh Hoa, dans le Centre-Nord. Début février, le froid devrait persister, avec du brouillard ou une brume légère dans certaines régions le matin.



Pendant les congés du Nouvel An lunaire, du 14 au 22 février, les régions du Nord et du Centre-Nord devraient rester sous l’influence d’une masse d’air froid. Bien que l’intensité globale du froid cet hiver soit probablement inférieure à la moyenne de long terme, des épisodes de froid intense, voire très intense, sont possibles, principalement en février, notamment dans les zones montagneuses et moyennes du Nord.



D’ici avril 2026, les températures moyennes nationales devraient se situer près de la moyenne de long terme. Le Nord et le corridor Thanh Hoa-Huê pourraient connaître des températures de 0,5 à 1°C supérieures à la moyenne en février et mars, malgré la possibilité de courtes vagues de froid.



Les provinces du Centre, de Quang Tri à Dà Nang, devraient connaître des pluies localisées, avec un risque accru d’averses et d’orages les 28 et 29 janvier et du 31 janvier au 2 février, tandis que les parties nord de la région restera froid.



Les Hauts Plateaux du Centre et le Sud connaîtront principalement des journées ensoleillées, avec des averses isolées en fin d’après-midi ou en soirée et des températures plus fraîches la nuit et tôt le matin dans les zones montagneuses.



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, des épisodes de froid intense devraient se concentrer en février, rendant potentiellement les fêtes de fin d’année plus froides que ces dernières années. Des risques de gel et de chutes de neige ont également été signalés dans les zones de haute altitude du Nord en janvier et février.



Les météorologues attribuent ces prévisions au phénomène El Niño-Oscillation australe (ENSO), actuellement dans une phase La Niña de faible intensité, avec des anomalies de température de surface de la mer dans le Pacifique central d’environ -0,5 °C.



Au cours des trois prochains mois, l’ENSO devrait évoluer vers des conditions neutres avec une probabilité de 75 à 85%, tandis que la probabilité de persistance de La Niña a diminué pour atteindre 15 à 25%, ce qui accroît la volatilité météorologique à court terme et le risque de vagues de froid exceptionnellement intenses. – VNA/VI