Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Le frégate 016-Quang Trung fait escale à Coonawarra avant la Revue navale internationale en Australie

La délégation vietnamienne, conduite par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef d'état-major adjoint de la Région navale 4, a été accueillie par la colonelle Bernadette Alexander, commandant de la base de Coonawarra, et le sous-colonel Nguyen Anh Vu, attaché de défense du Vietnam en Australie.
  Membres d'équipage du frégate 016-Quang Trung. Photo: qdnd.vn  

La frégate 016-Quang Trung, relevant de la brigade 162 de la Région navale 4 de la Marine populaire du Vietnam, a accosté l'après-midi du 5 mars à la base navale de Coonawarra, dans la ville de Darwin (Australie).

La délégation vietnamienne, conduite par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef d'état-major adjoint de la Région navale 4, a été accueillie par la colonelle Bernadette Alexander, commandant de la base de Coonawarra, et le sous-colonel Nguyen Anh Vu, attaché de défense du Vietnam en Australie.

Ils se sont félicités de la participation de la Marine populaire vietnamienne à la Revue navale internationale organisée à Sydney à l'occasion du 125e anniversaire de la Marine royale australienne et de l'exercice naval multilatéral Kakadu 2026.

1-59.jpg
Des pilotes guident le frégate 016-Quang Trung jusqu'à la base navale de Coonawarra. Photo: qdnd.vn

Parti de la base navale de Cam Ranh le 23 février, le frégate 016-Quang Trung a parcouru plus de 2 500 milles marins. Durant la traversée, l'équipage a suivi un programme rigoureux comprenant des quarts de navigation stricts et des exercices d'entraînement au combat. Le 26 février, une cérémonie solennelle a été organisée lors du passage de l'équateur, illustrant la capacité de la Marine vietnamienne à opérer en haute mer.

À son arrivée, la délégation vietnamienne a respecté les procédures de quarantaine et d'immigration australiennes. Les représentants des deux Marines se sont accordés sur les modalités des activités à venir. Selon le calendrier, la frégate 016-Quang Trung reprendra la mer le 7 mars en direction de Sydney pour entamer officiellement sa mission. -VNA/VI

À lire également

Le Vietnam souhaite approfondir le partenariat stratégique global avec Singapour

Le Vietnam souhaite approfondir le partenariat stratégique global avec Singapour

En recevant le nouvel ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh, Pham Gia Tuc, membre du Bureau Politique, secrétaire et chef du Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération bilatérale et de concrétiser le partenariat stratégique global entre les deux pays.
En savoir plus

Top