Le frégate 016-Quang Trung fait escale à Coonawarra avant la Revue navale internationale en Australie

Membres d'équipage du frégate 016-Quang Trung. Photo: qdnd.vn

La frégate 016-Quang Trung, relevant de la brigade 162 de la Région navale 4 de la Marine populaire du Vietnam, a accosté l'après-midi du 5 mars à la base navale de Coonawarra, dans la ville de Darwin (Australie).



La délégation vietnamienne, conduite par le colonel Nguyen Minh Lanh, chef d'état-major adjoint de la Région navale 4, a été accueillie par la colonelle Bernadette Alexander, commandant de la base de Coonawarra, et le sous-colonel Nguyen Anh Vu, attaché de défense du Vietnam en Australie.

Ils se sont félicités de la participation de la Marine populaire vietnamienne à la Revue navale internationale organisée à Sydney à l'occasion du 125e anniversaire de la Marine royale australienne et de l'exercice naval multilatéral Kakadu 2026.

Des pilotes guident le frégate 016-Quang Trung jusqu'à la base navale de Coonawarra. Photo: qdnd.vn

Parti de la base navale de Cam Ranh le 23 février, le frégate 016-Quang Trung a parcouru plus de 2 500 milles marins. Durant la traversée, l'équipage a suivi un programme rigoureux comprenant des quarts de navigation stricts et des exercices d'entraînement au combat. Le 26 février, une cérémonie solennelle a été organisée lors du passage de l'équateur, illustrant la capacité de la Marine vietnamienne à opérer en haute mer.



À son arrivée, la délégation vietnamienne a respecté les procédures de quarantaine et d'immigration australiennes. Les représentants des deux Marines se sont accordés sur les modalités des activités à venir. Selon le calendrier, la frégate 016-Quang Trung reprendra la mer le 7 mars en direction de Sydney pour entamer officiellement sa mission. -VNA/VI