Le français Bretinov fabrique une ligne automatique de nem vietnamien

Avec la ligne de production industrielle Bretinov, même les consommateurs les plus exigeants ne pourront pas distinguer les rouleaux de printemps fabriqués à la main de ceux produits par cette machine. Photo: VNA

La société française Bretinov a inauguré le 27 septembre, dans la zone industrielle de Cléun Nizon, commune de Pont-Aven, dans l’Ouest de France, une usine de production automatique de nem vietnamien (rouleaux de printemps), sa première du genre dans le monde.

Avec un capital d'investissement d'environ 3 millions d'euros, la fabrication des machines à rouleau de printemps industrielle marque une étape importante dans le développement de la société Bretinov. Disposant d'une gamme complète de bureaux de conception, de transformation, de fabrication, d'assemblage..., l'usine est construite selon les normes de sécurité de travail et de santé.

Le père de la ligne automatique de nem vietnamien, Pierre Auffret, a déclaré que sa société était créée en 2013, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de machines spécialisées dans l'industrie agroalimentaire.

Selon Laurent Auffret, son fils, également directeur commercial de Bretinov, l'avantage de ce système est que toutes les étapes du processus de production des rouleaux de printemps sont effectuées par des machines, tout en respectant l'emballage traditionnel des rouleaux de printemps vietnamiens et en utilisant du papier de riz vietnamien très fin.

Il a indiqué qu'à ce jour, environ 90 machines ont été expédiées, dont la plupart desservent le marché français. Les machines de la marque Bretinov fournissent actuellement environ un million de rouleaux de printemps aux consommateurs chaque jour.

Non seulement en France, des machines de production automatique de rouleaux de printemps ont été vendues sur les marchés de Hongrie, de République tchèque et d'Israël. L'entreprise compte 24 salariés et un chiffre d'affaires estimé à 3,2 millions d'euros d'ici 2024.

Les machines de production automatique de rouleaux de printemps, d'une capacité d’environ de 2.000 à 2.500 rouleaux de printemps/heure sont considérées comme les produits clés de l'entreprise. En outre, Bretinov prévoit de lancer d'ici la fin de cette année une machine de production de rouleaux de printemps miniature et semi-automatique, avec une capacité de production de 500 à 1.000 rouleaux de printemps par heure avec la même qualité.

Laurent Auffret a déclaré que dans le temps à venir, Bretinov prévoit d’exporter de ces marchines au Vietnam.

Auparavant, en avril 2024, les responsables de Bretinov avaient présenté leurs produits au Salon international de Hô Chi Minh-Ville, dans le but de présenter aux entreprises vietnamiennes la chaîne de production de rouleaux de printemps.

Vu Anh Son, représentant en chef de l’Office du commerce du Vietnam en France, a affirmé que le modèle de Bretinov témoignait de la combinaison des plats traditionnels vietnamiens avec les connaissances technologiques d'une entreprise française, contribuant à la diffusion de la culture à partir d'un plat en particulier, et aider les produits vietnamiens en général à toucher un grand nombre de consommateurs en France. –VNA/VI