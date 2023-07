Le Forum socio-économique du Vietnam prévu en septembre prochain

Lors de la conférence. Photo : VNA

Le Forum socio-économique du Vietnam 2023 devrait avoir lieu en septembre prochain sur le thème "Libérer les ressources, créer de nouvelles dynamiques pour la croissance et le développement durable".Cette information a été rendue publique lors d'une conférence consultative sur l'organisation de cet événement, qui s'est tenue le 21 juillet à Hanoï sous l’égide du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.Lors de la conférence, Vuong Dinh Hue a remercié les agences, les experts et les scientifiques pour leurs importantes contributions aux activités de l'Assemblée nationale ces derniers temps, notamment l'organisation réussie du Forum économique du Vietnam 2021 et du Forum socio-économique du Vietnam 2022.Leprésident de l'Assemblée législative a exprimé son souhait que les experts et les scientifiques continuent de fournir des idées au Comité d'organisation du Forum socio-économique du Vietnam en 2023 sur le sujet, en particulier les principaux contenus qui doivent être examinés et discutés.Dans le contexte où au cours des six premiers mois de cette année, l'économie a fait face à de nombreuses difficultés avec la réduction de la plupart des moteurs de croissance, il a suggéré une série de questions clés à discuter dans le forum, notamment les questions urgentes et immédiates, et les stratégies à long terme, et à partir de là, proposer à l'Assemblée nationale les solutions visant à surmonter les difficultés, à reprendre la dynamique de croissance et à générer des moteurs pour un développement plus rapide et plus durable dans les temps à venir.