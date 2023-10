Le Forum ministériel de Hanoi renforce le partenariat OCDE-Asie du Sud-Est

Le Forum ministériel de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – Asie du Sud-Est 2023 a été organisé jeudi 26 octobre à Hanoi sous le thème "Investissement durable et de qualité : nouvel élan pour le partenariat OCDE-Asie du Sud-Est".

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang (centre, 1er rang) et les délégués au Forum ministériel de l’OCDE-Asie du Sud-Est 2023. Photo : VNA

En tant qu’événement le plus important du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est (SEARP) de l’OCDE en 2023, le forum a attiré la participation du vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang, du secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann, du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et plus de 200 ministres, vice-ministres, ambassadeurs et représentants de 48 pays membres de l’OCDE et des pays d’Asie du Sud-Est, ainsi que de nombreux universitaires, experts et entrepreneurs.

Dans son discours, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a déclaré que même si l’Asie du Sud-Est présentait de nombreux avantages en matière d’attraction des investissements directs étrangers, la région est confrontée à une série de défis, notamment pour attirer des investissements de qualité et durables ; il est donc nécessaire de promouvoir les liens et les partenariats efficaces entre les régions, les pays et les entreprises.

Soulignant les réalisations socio-économiques du Vietnam après près de quatre décennies de rénovation, le dirigeant a réaffirmé que les investissements étrangers étaient une composante importante de l’économie vietnamienne et que le gouvernement vietnamien s’est engagé à accompagner les investisseurs pour protéger leurs droits légitimes, créer un climat des affaires sain pour leur permettre de développer leurs activités de production et de commerce au Vietnam.

Il a décrit cinq orientations principales de coopération visant à renforcer la collaboration en matière d’investissement entre les régions, la première étant la promotion du conseil politique, du soutien technique et du partage d’expériences avec les pays d’Asie du Sud-Est dans la construction d’institutions et l’amélioration des capacités de gouvernance nationale en matière d’investissement durable.

Deuxièmement, il est indispensable d’insuffler un nouvel élan à la coopération en matière d’investissement dans le développement durable dans des domaines émergents et clés tels que la transition énergétique, la croissance verte, l’économie numérique, l’économie circulaire et l’éco-agriculture.

Troisièmement, les parties prenantes devraient se donner la main pour mettre en place des plateformes d’investissement durable dans la région.

Quatrièmement, il est nécessaire d’établir des modèles d’investissement durables et de qualité.

Cinquièmement, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a appelé à consolider sans cesse un environnement de paix et de stabilité pour la coopération au développement, ce qui constitue selon lui une condition préalable.

Lors du forum, les participants ont salué le rôle du Vietnam en tant que coprésident du SEARP, tout en soulignant l’importance du forum dans la promotion de la coopération intergouvernementale et interrégionale dans la réalisation des objectifs de développement communs qui contribuent à promouvoir les atouts des pays membres de l’OCDE et à atteindre les besoins et les intérêts des pays d’Asie du Sud-Est.

Les pays de l’OCDE ont réaffirmé l’importance stratégique de l’Asie du Sud-Est dans la politique mondiale de l’OCDE, et se sont engagés à soutenir les pays d’Asie du Sud-Est pour stimuler les investissements inclusifs, durables et de qualité, et promouvoir la transformation verte et la transformation numérique pour un développement inclusif et durable.

Dans son discours de clôture, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné que le renforcement des investissements durables et de qualité devrait devenir un moteur du partenariat OCDE-Asie du Sud-Est, tandis que les parties prenantes devraient donner la priorité aux nouveaux domaines de coopération tels que la transformation verte et la transformation numérique.

En outre, la coopération entre les régions doit être renforcée et la mise en œuvre du cadre stratégique de l’OCDE pour l’Indo-Pacifique doit se faire de concert avec les perspectives de l’ASEAN sur l’Asie-Pacifique, a-t-il ajouté.

Un forum d’investissement Vietnam-OCDE sera organisé vendred 27 octobre à Hanoi dans le cadre du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est (SEARP).