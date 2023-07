Le Forum économique Vietnam – France 2023 vers le développement vert et durable

Le Forum économique Vietnam - France 2023 : "Vers un développement vert et durable" a eu lieu vendredi après-midi 7 juillet à Hanoi.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre des activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.

Dans son discours, le professeur associé et docteur Pham Bao Son, vice-recteur de l'Université nationale de Hanoi a déclaré que durant des années de partenariat étroit, le Vietnam et la France avaient démontré leur engagement et leur consensus dans la protection de l'environnement, l'utilisation des ressources naturelles de manière durable, le développement de modèles économiques verts et circulaires basés sur les technologies modernes et l'innovation.

Les deux pays ont fait des efforts constants pour construire des infrastructures et prendre des politiques appropriées, créant ensemble des opportunités de coopération et de développement, a-t-il souligné.

Le Vietnam, avec ses potentiels remarquables dans le domaine des énergies renouvelables et la France, avec son expérience et ses technologies avancées créeront une coopération spéciale, étroite et amicale pour atteindre l'objectif d'un développement durable et plus vert pour les deux pays.

Selon Nicholas Warnery, ambassadeur de France au Vietnam, sur la période 2010 - 2022, le commerce bilatéral des deux pays a quintuplé et atteint 16 milliards d'euros. Toutes les plus grandes entreprises ainsi que de nombreuses petites et moyennes entreprises françaises sont présentes au Vietnam, tandis qu'un nombre croissant de grandes entreprises vietnamiennes, principalement FPT et VinFast, ont investi en France.

Avec l'engagement Net Zero (émissions nettes nulles de gaz à effet de serre), le gouvernement du Vietnam a montré une forte détermination à répondre au changement climatique et est en train de concrétiser cet engagement, tout d'abord pour éliminer progressivement les énergies fossiles, a indiqué l’ambassadeur.

Autre avancée majeure, la signature avec les partenaires au développement du G7 sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), cette relation a fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la part de l'électricité issue des énergies renouvelables dans la structure électrique nationale, a-t-il souligné.

Le forum a discuté de trois sujets : relations économiques entre la France et le Vietnam : enjeux et perspectives ; politiques de croissance verte de la France et propositions pour le Vietnam ; développement durable et responsabilité sociale dans le milieu de l'enseignement supérieur.

Les experts du Vietnam et de la France ont fait des recommandations utiles, des politiques d'une grande valeur pratique, et discuté des mesures pour renforcer la résilience des deux pays en matière d'économie et de commerce, d'institution, d'environnement et de société. -VNA/VI