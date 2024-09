Le Forum de la jeunesse francophone d'Asie-Pacifique 2024 s’ouvrira à Hanoï

Des femmes vietnamiennes participent à un défilé en France en mars 2022 à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Photo : VNA

Le Forum de la jeunesse francophone d’Asie-Pacifique 2024 aura lieu du 11 au 13 septembre à Hanoï.



Organisé conjointement par le Comité central de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité national de la jeunesse du Vietnam, en coordination avec le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), l’événement verra la participation de 60 délégués, dont 10 jeunes exemplaires du Vietnam et 50 jeunes exemplaires d’autres pays membres et observateurs de l'OIF dans la région d’Asie-Pacifique.



Ayant pour thème « Employabilité, création et innovation au cœur de la Francophonie en Asie-Pacifique », le Forum se concentrera sur les opportunités d'emploi pour les jeunes francophones de la région.



Dans le cadre du forum, les participants bénéficieront d’un large éventail d’activités en trois étapes : séances plénières, ateliers thématiques et activités culturelles. Les sujets variés, allant de l’employabilité au numérique, illustreront la richesse des opportunités offertes par la Francophonie aux jeunes.



En outre, le comité d'organisation lancera un programme de formation au développement de projets pour les délégués dans le but de les aider à participer aux fonds et aux projets des organisations et bailleurs de fonds concernés d'ici 2025.



Dans le cadre du Forum, les délégués auront également l'opportunité d'être initiés à la production de publications qui seront présentées au Sommet de la Francophonie prévu à Paris (France), telles que vidéo, court-métrage...-VNA/VI