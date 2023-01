Le football féminin vietnamien sur ses lauriers

L’année 2022 a marqué un parcours de gloire et de fierté pour la sélection nationale de football féminin avec notamment un billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2023.

La joie des footballeuses vietnamiennes après avoir remporté les SEA Games 31. Photo : VNA



Les supporters vietnamiens ont vécu des moments magiques, que ce soit aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) disputés en mai dernier au Vietnam ou aux éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Avec beaucoup d’efforts et de détermination pour défendre leur titre, les footballeuses vietnamiennes ont décroché leur 6e médaille d’or aux SEA Games 31. En plus d’un record de ces jeux pour le nombre de titres, elles ont réalisé un exploit historique en remportant pour la première fois un billet pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Dans la région asiatique, les détenteurs de billets pour cette Coupe du monde sont déterminés par les résultats de la Coupe d’Asie féminine de football (AFC Women’s Asian Cup) 2022.

Lors de cette compétition, la sélection vietnamienne est tombée dans la “poule de la mort” avec la participation des équipes du Japon, de la République de Corée et du Myanmar. De plus, l’équipe vietnamienne a rencontré de nombreuses difficultés avec certains membres atteints du COVID-19 après leur entraînement en Espagne.

Malgré sa défaite face à la Chine en quarts de finale de l’AFC Women’s Asian Cup, le Vietnam est quand même parvenu à accéder aux barrages de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en séries éliminatoires.

Après avoir battu la Thaïlande et Taipei (Chine) sur les scores respectivement de 2-0 et 2-1, le Vietnam a décroché la cinquième et dernière place pour l’édition 2023, marquant sa première apparition dans la plus grande compétition du football féminin. C’est aussi la première fois que deux équipes de l’ASEAN se qualifient pour la Coupe du monde. Un parcours difficile mais miraculeux pour les golden girls vietnamiennes.

Le coach Mai Duc Chung, l’homme derrière le succès de la sélection nationale de football féminin. Photo : VFF

Le Vietnam à la 34e place mondiale

La Coupe du monde féminine se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023, avec 32 équipes réparties en huit groupes. Le Vietnam est dans le groupe E aux côtés du champion en titre, les États-Unis, des Pays-Bas et d’un vainqueur des séries éliminatoires, qui sera très probablement le Portugal.

La sélection nationale a terminé l’année 2022 à la 34e place mondiale après avoir atteint la phase finale de ladite coupe. Son classement n’a pas changé au cours des deux derniers mois de 2022, car elle n’a participé à aucun tournoi. L’équipe a conservé 1.643,66 points.

En Asie, le Vietnam maintient sa 6e place, tandis que la République de Corée (classée 10e dans le monde) reste stable à la première place. Les places suivantes reviennent, dans l’ordre, au Japon (11e dans le monde), à l’Australie (12e), à la Chine (14e), à la République de Corée (15e), au Vietnam (34e), etc.

Le meilleur entraîneur de l’année

Le sélectionneur de la sélection nationale de football féminin, Mai Duc Chung, a été nommé le 29 décembre 2022 meilleur entraîneur de l’année, devant Trân Van Sy, coach de la coureuse de demi-fond Nguyên Thi Oanh, et Nguyên Hoàng Vu, qui suit les nageurs Nguyên Huy Hoàng et Trân Hung Nguyên.

Le vote de sélection des meilleurs entraîneurs de l’année a été organisé par le Département général de la gymnastique et des sports, et supervisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité olympique du Vietnam. – CVN/VNA/VI