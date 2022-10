Le FMI relève ses prévisions de croissance pour le Vietnam

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Vietnam se classera au premier rang du groupe ASEAN-5 en termes de croissance économique et que la croissance du PIB de l’Asie se réduira fortement.

Le FMI vient de publier son rapport sur les perspectives économiques en Asie, qui n’est pas au-delà des attentes des experts précédents, avec comme point d’orgue une forte baisse de ses prévisions de croissance économique pour toute l’Asie.

En conséquence, le FMI prévoit que la croissance du PIB réel de l’Asie atteindra 4% en 2022, contre 6,5 % en 2021.



Ainsi, c’est la 4ème fois que le FMI abaisse ses prévisions de croissance économique pour cette région, dans un contexte d’instabilité mondiale et de nombreuses grandes économies connaissant une forte inflation et/ou un ralentissement de la croissance comme l’Europe, les États-Unis et la Chine.



A contrario, pour le Vietnam, le FMI a relevé à 7% ses prévisions de croissance en 2022, contre 6 % prévu plus tôt cette année.



La croissance du PIB du Vietnam est la plus élevée parmi les cinq économies émergentes d’Asie du Sud-Est (ASEAN-5), que sont le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Le groupe ASEAN-5 devrait croître de 5,3 % cette année, contre 3,4 % en 2021, mais ralentira à 4,9 % en 2023. Le Vietnam devrait également ralentir sa croissance en 2023, à 6,2 %.



Plus tôt, de nombreuses organisations avaient augmenté ou maintenu leurs prévisions de croissance.



Début octobre, l’UOB avait relevé ses prévisions de croissance du Vietnam pour 2022 à 8,2 %, nettement supérieure à la précédente prévision de 7 %, et ce grâce à la forte reprise de l’industrie manufacturière et des services depuis la réouverture du pays après l’épidémie.



Au troisième trimestre 2022, selon l’Office général des statistiques, la croissance du PIB du Vietnam a atteint 13,67 % en rythme annuel. La croissance au cours des 3 premiers trimestres était de 8,83 %, nettement supérieure aux 6,2 % des 2 premiers trimestres.



HSBC, quant à lui, a relevé ses prévisions de croissance en 2022 à 6,9 % et a estimé que le Vietnam deviendrait le 10e marché de consommation mondial d’ici 2030, dépassant l’Allemagne et le Royaume-Uni.