Le film de guerre financé par l'État "Đào, Phở và Piano" en compétition aux Oscars

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a sélectionné le film "Đào, Phở và Piano" (Pêche, Pho et Piano), un film financé par l’État et réalisé par Phi Tiên Son, comme nomination officielle pour concourir dans la catégorie du meilleur long métrage international à la 97e cérémonie des Oscars.



Plus tôt, le Département du cinéma a reçu une invitation de l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) pour soumettre un film représentant le Vietnam pour le tour préliminaire du meilleur long métrage international à la 97e cérémonie des Oscars qui se déroulera à Los Angeles, aux États-Unis.



Le département a lancé un appel à candidatures sur son site Internet - cucdienanh.vn - et a reçu quatre inscriptions, dont "Đào, Phở và Piano", « Cai gia cua hanh phuc » (Le prix du bonheur), « Lat Mat 7 : Mot dieu uoc » (Face off 7 : Un vœu) et « Mai ».



Le 23 septembre, le Conseil national de sélection des films a discuté et décidé de choisir le film de guerre financé par l'État "Đào, Phở và Piano".

Réalisé par Phi Tiên Son, "Đào, Phở và Piano" raconte une histoire d’amour entre un jeune couple dans le contexte de la défense de Hanoï à l’hiver 1946. À la fois romantique et épique, le film aborde les traits des Hanoïens, des gens passionnés et amoureux de la Patrie.



Les deux personnages principaux sont un homme membre de la force d’autodéfense et une femme issue d’une famille riche de Hanoï. Malgré leur amour, la guerre les a séparés, les obligeant à surmonter des difficultés et des dangers pour finalement se retrouver dans les derniers jours de la bataille, le 17 février 1947, lorsque l’armée vietnamienne se rapprocha de la base révolutionnaire pour poursuivre la Résistance contre les colonialistes français.



Leur amour est soutenu par plusieurs personnes, dont un couple de marchands de pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), un vieux peintre et un jeune cireur de chaussures ambulant.



Avec un casting composé, entre autres, d’acteurs réputés et de nouveaux talents tels que Doan Quôc Dam, Thuy Linh, Trung Hiêu, Trân Luc, le chanteur Tuân Hung, le film a été commandé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avec un budget estimé à 20 milliards de dôngs (plus de 815.000 USD). Le studio principal se trouve dans la province de Vinh Phuc (Nord) où l’équipe de production a construit une ancienne rue de 100 m de long.



Le film a remporté le Prix du Lotus d'argent au 23e Festival du film du Vietnam qui s'est tenu dans la province de Lam Dong en novembre 2023. – VNA/VI