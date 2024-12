Le feu du rock écossais de Big Day embrase Da Lat

Le groupe de rock écossais The Big Day a enflammé la scène en plein air dressée devant le théâtre Hoa Binh de Đà Lạt, le 17 décembre dernier, dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong, dans les Hauts Plateaux du Centre.

Le concert a rassemblé une foule immense, composée de locaux et de touristes venus du monde entier.

Co-organisé par le Comité populaire de la ville de Da Lat et le British Council au Vietnam, l'événement offrait une entrée gratuite au public.

La vice-présidente du Comité populaire municipal, Tran Thi Vu Loan, a déclaré que ce concert avait pour objectif diversifier l'agenda culturel et artistique de la ville, à l'occasion du festival des fleurs. Il a aussi permis de renforcer les liens entre le Royaume-Uni et Da Lat, tout en améliorant la réputation de la ville en tant que ville créative de musique de l'UNESCO, a-t-elle déclaré.

Le concert s'inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir le développement des villes du réseau des villes créatives de l'UNESCO pour la période 2023-2025, que Da Lat a officiellement rejoint en novembre 2023.

Organisé dans le cadre du programme écossais Momentum International Delegate, ce concert témoigne de la volonté de promouvoir la collaboration artistique entre les nations.

En plus de Da Lat, The Big Day se produira dans plusieurs grandes villes et pôles créatifs du Vietnam, notamment Ho Chi Minh-Ville, Hanoi et Da Nang. -VNA/VI