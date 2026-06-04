Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Le Festival Thang Long - Hanoï 2026 mêle tradition et innovation

Hanoï accueillera du 11 au 20 septembre la deuxième édition du Festival Thang Long - Hanoï, placée sous le thème "Flux du patrimoine", un événement culturel majeur destiné à célébrer l’héritage millénaire de la capitale vietnamienne à travers une série d’activités mêlant tradition, création contemporaine et technologies immersives.
    

 

À lire également

En savoir plus

Top