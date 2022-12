Le festival "Hô Chi Minh-Ville - Notre maison" ouvre ses portes

Une performance artistique lors de la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

La 5e édition du festival "Hô Chi Minh-Ville - Notre maison" s'est ouverte le 2 décembre jusqu’au 4 décembre dans la rue piétonne Nguyên Huê, 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Organisé par le Comité populaire municipal, le festival propose un large éventail d’activités, y compris une zone présentant les cultures des nations du monde entier, un espace présentant les caractéristiques culturelles des provinces et des villes vietnamiennes, une exposition sur les relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville, un salon présentant des produits agricoles high-tech typiques de la ville, ainsi que des programmes artistiques et sportives et une foire gastronomique.

Lancé pour la première fois en 2015, le festival a attiré un grand nombre de résidents et de visiteurs nationaux et étrangers, assoyant sa marque auprès des habitants et des amis internationaux, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Anh Duc, lors de la cérémonie d’ouverture.