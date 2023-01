Le Festival printanier de la calligraphie de Hanoï revient après deux ans d'interruption

Demander la calligraphie aux jours du Nouvel An lunaire témoigne du respect pour l’instruction et la connaissance des Vietnamiens. Photo: hanoimoi.com.vn

Le Festival printanier de la calligraphie de Hanoï, qui honore cet art ancien, débutera le 15 janvier au Temple de la Littérature, marquant son retour après deux ans d’interruption en raison de la pandémie de Covid-19.

L’événement prochain réunira plus de 50 calligraphes de plusieurs clubs des quatre coins du pays choisis par le comité d’organisation.

Les visiteurs auront la chance de contempler une exposition de belles œuvres calligraphiques, découvrir des jeux folkloriques, regarder des spectacles de musique traditionnelle, de marionnettes sur l’eau, des métiers artisanaux, etc.

Le Xuan Kieu, directeur du Centre d'activités culturelles et scientifiques de Van Mieu - Quoc Tu Giam, a déclaré que les préparatifs étaient terminés pour servir au mieux les visiteurs.

Cette manifestation vise à honorer l’art de la calligraphie et à répondre au désir des Vietnamiens de demander de beaux idéogrammes en hán (chinois classique) ou en nôm (écriture démotique pour la transposition phonétique du vietnamien) lors du Nouvel An lunaire ou le Têt traditionnel.

Demander une calligraphie les jours du Nouvel An lunaire témoigne du respect pour l’instruction et la connaissance des Vietnamiens. Les idéogrammes retranscrivent des vœux de chance, de santé, de prospérité et de longévité pour la nouvelle année.