Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou fait son retour au Vietnam

À la suite du succès de la 1ère édition tenue en mars 2022, la décentralisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) fait son retour au Vietnam.

Cinq long-métrages seront à l’affiche du festival, à entrée libre, à l’Institut du Film du Vietnam. Photo : WBI

À la suite du succès de la 1ère édition tenue en mars 2022, l’ambassade du Royaume du Maroc au Vietnam, la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Institut Français du Vietnam et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont le plaisir de réitérer la décentralisation du Festival FESPACO à Hanoi.

Créé en 1969, le plus grand Festival de cinéma africain se déroule tous les deux ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Son objectif est de «favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain, de permettre les contacts et les échanges entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, et de contribuer à l’essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain, en tant que moyen d’expression, d’éducation et de conscientisation».

Du 26 au 30 juin 2023, les cinéphiles de Hanoi parcourront l’Afrique en traversant le Maroc et la Côte d’Ivoire, passeront par la République d’Haïti dans les Caraïbes, avant d’embarquer pour Bruxelles, pour y découvrir la réalité quotidienne, le dialogue entre le passé et le présent, le développement humain face à l’histoire tragique de la famille ou de la nation.

Cinq long-métrages seront à l’affiche à l’Institut du Film du Vietnam, 523 Kim Mã, Hanoi, à 19h30. Ces fictions ont toutes été primées lors de Festivals prestigieux autour du monde. Les projections seront sous-titrées en vietnamiens et français ou anglais.