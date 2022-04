Le Festival national de la presse 2022 s’ouvre le 13 avril

Ayant pour thème "Solidarité - Professionnalisme - Modernité -Humanité", le Festival national de la presse 2022 s’est ouvert mercredi matin le 13 avril au Musée de Hanoï.

L’événement, de trois jours, comprend quatre espaces d’exposition présentant des éditions de la presse du printemps et des œuvres d'excellence de l'année 2022.

Après la cérémonie d’ouverture, s'est ouverte une exposition intitulée "Les 100 ans du journal Le Paria".

Une série d’activités seront organisées en marge du festival, dont une exposition de photos sur les routes du printemps, un forum sur la transformation numérique, un débat sur l’humanisme dans le journalisme et un concert avec des performances de journalistes.

L’organisation du Festival national de la presse 2022 affirme que le pays est passé à une nouvelle normalité après avoir surmonté la pandémie de COVID-19. L’occasion également d'honorer le développement vigoureux de la presse vietnamienne et la créativité des journalistes, et de promouvoir les échanges et la coopération entre les journalistes et le public.

Cet événement est organisé par l’association des journalistes vietnamiens et le Comité populaire de Hanoï en collaboration avec la Commission de la sensibilisation des masses du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, pour célébrer le 72e anniversaire de la fondation de l’association des journalistes vietnamiens (21 avril 1950 - 2022) et le 87e de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 - 2022).