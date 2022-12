Le Festival international du cirque 2022 s’ouvre à Hanoi

Le Festival international du cirque 2022 s’est ouvert à Hanoi dans la soirée du 2 décembre avec la participation de plus de 100 artistes nationaux et étrangers.

Lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international du cirque 2022. Photo: VNA

L’événement, qui est co-organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la ville de Hanoi, réunit neuf troupes artistiques, dont cinq du Canada, de la Biélorussie, du Laos, du Cambodge et de l’Égypte.

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a déclaré que l’événement offre aux artistes vietnamiens et internationaux l’occasion d’échanger leurs expériences et de promouvoir l’art du cirque du Vietnam, de la région et du monde, ainsi que de renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération entre le Vietnam et d’autres pays.

Le responsable a indiqué qu’il s’agit également d’une opportunité pour le Vietnam de populariser sa culture et son peuple et de diffuser l’image d’un pays beau et hospitalier à des amis internationaux.

Le Festival international du cirque 2022 se déroulera jusqu’au 7 décembre. Les artistes présenteront des acrobaties, des jonglages, des funambules, des tours de magie et autres qui sont imprégnés de l’identité culturelle de chaque pays.

Dans le cadre de l’événement, des artistes nationaux et étrangers se produiront dans les rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm, à Hanoi.