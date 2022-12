Le Festival international du cirque 2022 se termine à Hanoï

Photo: VNA

Le Festival international du cirque 2022, qui a vu la participation de neuf troupes nationales et étrangères, s'est clôturé le 7 décembre au Cirque national à Hanoï après une semaine de brillants spectacles.

Les troupes venaient de six pays, à savoir le Canada, la Biélorussie, le Laos, le Cambodge, l'Égypte et le Vietnam. Le Vietnam était représenté par quatre troupes du théâtre d'art de Phuong Nam, de la Fédération du Cirque du Vietnam, du théâtre de cirque et de variétés de Hanoï et de l'École des arts du cirque et des variétés.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, Ta Quang Dong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a salué le succès du festival, affirmant qu'il offre une bonne occasion aux artistes d'échanger leurs expériences, contribuant au développement du cirque au Vietnam et dans le monde.

Le comité d’organisation a décerné trois médailles d'or, huit d'argent et trois de bronze aux meilleurs numéros et des prix au meilleur metteur en scène, entraîneur et troupe.