Le Festival international des feux d’artifice enchante le tourisme de Dà Nang

Le Festival international des feux d’artifice de Dà Nang 2023 (DIFF 2023), qui se terminera samedi 8 juillet, aura été un franc succès. Entreprises et autorités locales ont réussi à confirmer la place de Dà Nang comme étant une destination événementielle et festive de premier rang en Asie.

Démonstration de l'Italie. Photo : VNA



Sous le thème «Un monde sans distance», cette édition a réuni huit équipes venues du Vietnam, de France, d’Australie, d’Italie, de Finlande, de Pologne, de Grande-Bretagne et du Canada.

Huit équipes, huit spectacles pyrotechniques sur fonds de musique, quatre soirées de compétitions qui étaient autant de moments d’intenses émotions pour le public… Les thèmes retenus pour les soirées de compétitions étaient aussi parlants: Paix pour l’Humanité, Amour sans frontières, À la conquête des rêves, Danse de la nature...

Pour Nguyên Duc Trinh, président de l’Association des musiciens vietnamiens et membre du jury, toutes les équipes ont largement satisfait les spectateurs.

«Après trois années d’interruption dues à la crise sanitaire, toutes les équipes ont eu le temps de s’entraîner. Je dois dire que cette année, le niveau est bien plus élevé que par rapport aux éditions précédentes. Toutes les équipes ont utilisé de nouvelles techniques et des couleurs très intéressantes», fait-il remarquer.

Vi Kiên Thành, chef du département de Cinéma et vice-président de l’Association des beaux-arts du Vietnam, partage cet avis. «Le Festival international des feux d’artifice de Danang est désormais une marque de qualité et tous les participants savent qu’ils doivent donner de leur mieux. Les onze éditions précédentes du festival ont permis de lui assurer un prestige et une notoriété certaine au niveau international», affirme-t-il.

La représentation de l'équipe de France dans la soirée du 10 juin. Photo : VNA

Il faut dire que les autorités municipales et les entreprises avaient misé gros sur ce festival. Tout avait été minutieusement préparé et millimétré pour écarter tout risque d’incendie et garantir la sécurité absolue des pyrotechniciens et des spectateurs. Des équipements dernier cri ont été installés pour éblouir les spectateurs les plus exigeants, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore. Les scènes étaient ultramodernes avec fontaines musicales et représentations de feux d’artifice. Des artistes vietnamiens et étrangers venus de 25 pays s’y sont produits devant un public conquis.

Ravi Capeles, un touriste newyorkais, a adoré. «C’est la première fois que je suis au Vietnam. J’avais prévu de rester six jours, mais en apprenant la tenue de ce festival de feux d’artifice, j’ai décidé de prolonger mon séjour. Je n’ai pas regretté du tout. La fête est juste géniale», dit-il.

En marge du festival des feux d’artifice qui a duré un peu plus d’un mois, la ville de Dà Nang a organisé une série de 28 activités destinées à attirer les touristes et à les inciter à passer plus de temps sur ses différents sites.

Selon Lê Trung Chinh, le président du comité populaire municipal, l’ensemble de ces évènements a été un franc succès. En effet, ils ont donné aux touristes l’envie de revenir et à la population, la fierté d’appartenir à une ville dynamique qui ne cesse de se réinventer. – VOV/VNA/VI