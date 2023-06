Le Festival international des feux d'artifice de Da Nang revient après trois ans d'interruption

La cérémonie d'ouverture du Festival international des feux d'artifice de Da Nang 2023 (DIFF 2023) ayant pour thème «Paix pour l’humanité» est prévue le 2 juin prochain.

Le Festival international des feux d'artifice de Da Nang 2023 (DIFF 2023) reviendra du 2 juin au 8 juillet 2023 après trois ans d'interruption.

Le thème de DIFF 2023 est "Monde sans distance" pour célébrer la reprise du tourisme mondial après la pandémie de COVID-19.

Il mettra en vedette huit équipes venues du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de la France, de l'Australie, du Canada, de la Finlande et du Vietnam. Elles participeront à des compétitions pyrotechniques pendant cinq soirées sur les thèmes tels que Amour sans frontière, Paix pour l'humanité, Conquête des rêves, Danse de la nature et Monde sans distance.

Chaque équipe présentera une performance de 20 minutes. Les deux meilleures équipes s'affronteront pour remporter le premier prix lors de la dernière soirée du 8 juillet.

La compétition entre le Vietnam et la Finlande aura lieu le 2 juin après la cérémonie d'ouverture ayant pour thème «Paix pour l’humanité».

Dès l'annonce du programme, la chaleur de la soirée d'ouverture du DIFF a été enflammée par l'apparition du champion en titre de 2019 - l'équipe finlandaise de feux d'artifice Joho Pyro Professional Fireworks.

Participant pour la première fois en 2019 et occupant spectaculairement la première place, l'équipe finlandaise s'est révélée incroyablement créative et explosive. Lors de la soirée d'ouverture, JoHo Pyro a apporté avec confiance des éléments inattendus et répondu aux attentes du public.

Lors de cette compétition, l’équipe finlandaise veut apporter une performance dynamique et émotionnelle au public, a déclaré son capitaine Johan Hollander.

De son côté, l’équipe du pays hôte racontera l'histoire de la paix et de l'amitié à travers le thème "Da Nang - Ton de la paix".

Trân Van Hung, responsable technique de l’équipe vietnamienne, a déclaré que l'équipe utiliserait environ 4.500 pétards et la performance de l’équipe vietnamienne devrait montrer au public les valeurs de paix et d'amitié entre les nations du monde.

Dans la soirée d’ouverture, le public de la ville de Da Nang et de la province de Quang Nam, ainsi que les visiteurs nationaux et étrangers auront également l’occasion de profiter d'un spectacle artistique spécial.

La cérémonie d'ouverture verra la participation prévue d'artistes célèbres comme Hô Ngoc Ha, Tung Duong, Lâm Bao Ngoc et Anh Tu, ainsi que d'artistes étrangers venus de 25 pays du monde de la troupe de Sun World Ba Na Hills. On attend une soirée musicale et dansante colorée sur une scène unique et impressionnante.

La soirée d'ouverture majestueuse, traditionnelle et moderne ayant pour thème "Paix pour l’humanité" sera une ouverture impressionnante pour les cinq soirée du DIFF 2023, qui durera jusqu'au début du mois de juillet prochain avec un grand nombre surpris et fascinant.

Le programme sera retransmis en direct sur la chaîne VTV1 le 20h10 le 2 juin 2023.