Le Festival international de jazz fera vibrer l’automne de Hanoi

Hanoi accueillera un festival international de jazz en septembre prochain, attirant de nombreux groupes vietnamiens et étrangers. Photo : bvhttdl.gov.vn

Le Festival international de jazz de Hanoi 2026 se tiendra dans la capitale du 17 au 19 septembre et réunira entre cinq et huit groupes étrangers ainsi que trois à cinq groupes vietnamiens de renom.Cet événement, placé sous le thème « Jazz Hanoi – Mélodie sans frontières », fait partie de la feuille de route de Hanoi dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO et reflète l’ambition de la capitale de faire de ce festival une marque culturelle distinctive tout en renforçant sa position sur la scène musicale internationale.Selon le Comité populaire municipal, le festival vise à consolider le rôle de Hanoi comme pôle majeur du jazz au Vietnam, en réunissant artistes, universitaires et institutions de formation professionnelle, et en créant une plateforme d’échanges artistiques et de nouvelles créations.L’un des principaux objectifs du festival sera la promotion du « jazz vietnamien », fusion entre le langage du jazz contemporain et les matériaux musicaux traditionnels vietnamiens.Au-delà des spectacles musicaux, l’événement devrait également contribuer au développement socio-économique durable grâce à la culture et aux industries créatives. Les autorités espèrent que le festival contribuera à promouvoir l’image d’un Hanoï dynamique et moderne, profondément ancré dans son patrimoine culturel.Le Festival international de jazz de Hanoi 2026 débutera par une conférence de presse durant la première semaine de septembre.Les temps forts comprendront une exposition « Jazz et Rue» et un atelier intitulé «Le langage du jazz dans la musique traditionnelle», créant un espace où artistes internationaux et experts vietnamiens peuvent discuter du mélange du jazz et de la musique traditionnelle.Le point d’orgue de la première journée sera la cérémonie d’ouverture du festival, prévue le 17 septembre à 20h à l’Opéra de Hanoi, avec des spectacles d’artistes nationaux et internationaux de premier plan.Le 18 septembre, sous le thème « Dialogue », le festival accueillera un symposium international intitulé « Hanoi et le jazz », un concert intitulé « Jazz – Hiver bien-aimé » et une « Jam session de jazz ».La remise des prix et la cérémonie de clôture auront lieu le 19 septembre. De plus, le public pourra apprécier des performances uniques de jazz de rue données par de jeunes groupes dans la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée).Les organisateurs s’attendent à ce que la série d’activités proposées dans ces espaces ouverts attire entre 1.000 et 4.000 participants chaque soir.Durant le festival, les organisateurs encouragent des expériences uniques et créatives telles que la fusion du jazz avec des instruments traditionnels vietnamiens, notamment le dàn bâu (monocorde), le sao truc (flûte en bambou) ou des formes d’art traditionnelles comme le chèo (théâtre traditionnel) et le cai luong (théâtre rénové), et la musique électronique, afin d’affirmer l’identité distincte du jazz vietnamien. – VNA/VI