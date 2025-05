Le festival international de feux d'artifice de Dà Nang 2025 promet des sensations fortes

Le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF) 2025, placé sous le thème "Dà Nang – The New Rising Era", se tiendra du 31 mai au 12 juillet. L'événement promet des spectacles éblouissants et riches en émotions.

Le 28 mai, les préparatifs de la cérémonie d'ouverture battaient leur plein sur le site des feux d'artifice, le long du fleuve Hàn.

Les deux équipes qui ouvriront le festival cette année – la Finlande et le Vietnam – s'activent sans relâche pour offrir au public des prestations parmi les plus impressionnantes.

Malgré la chaleur estivale, l'équipe finlandaise a minutieusement installé plus de 15 000 feux d'artifice et peaufiné ses systèmes de contrôle.

Johan, chef de l'équipe, a confié que défendre le titre de champion du DIFF 2024 représentait un défi de taille, d'autant plus que la concurrence s'annonce plus rude cette année.

De son côté, l'équipe de Dà Nang prévoit de tirer plus de 5 000 feux d'artifice répartis en 100 effets, sur une bande-son rock dynamique mêlant musiques vietnamienne et internationale.

L'équipe vietnamienne souhaite transmettre au public, tant national qu'international, la richesse culturelle du pays à travers un spectacle empreint d'émotion et d'originalité. Cette année, l'accent a été mis sur la musique, avec le concours de musiciens professionnels et l'introduction de nombreuses compositions inédites, spécialement pensées pour séduire un jeune public.

Spectacle de Jetski & Flyboards dans le cadre du DIFF 2024.



La cérémonie d'ouverture, prévue le 31 mai à 20 heures, comprendra non seulement le spectacle pyrotechnique, mais aussi un gala musical réunissant des artistes vietnamiens de premier plan, dont Tung Duong, Kiêu Anh, Nguyen Trân Trung Quân et Thu Hang.

Pour la première fois, le DIFF 2025 intégrera la technologie de réalité augmentée, permettant aux visiteurs d'interagir avec les icônes culturelles de Dà Nang dans un environnement virtuel de 600 000 mètres carrés et 10 millions de pixels – une expérience inédite pour un festival de feux d'artifice au Vietnam. - VNA/VI