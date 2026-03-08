Le Festival du Vietnam 2026 à Osaka met en valeur la culture vietnamienne

Parmi les moments forts, un défilé de costumes traditionnels a présenté l'ao dai et d'autres vêtements traditionnels vietnamiens, avec la participation de centaines de femmes vietnamiennes résidant dans la région du Kansai. Photo: VNA

Les couleurs vibrantes de la culture vietnamienne sont mises à l'honneur au Japon à l'occasion du Festival du Vietnam 2026, qui s'est ouvert officiellement à Osaka le 7 mars. Cet événement de deux jours a suscité un vif intérêt auprès de la communauté vietnamienne et des amis japonais sensibles à la culture vietnamienne.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le consul général du Vietnam à Osaka, Ngo Trinh Ha, a souligné que ce festival représente non seulement une célébration culturelle riche en identité vietnamienne pour la communauté japonaise, mais aussi un symbole fort de solidarité et de liens étroits entre les Vietnamiens résidant à l'étranger et leur patrie. Grâce à des activités d'échange variées et enrichissantes, le festival contribue à renforcer l'unité au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger et sert de pont d'amitié, favorisant la confiance, la compréhension mutuelle et une coopération durable entre le Vietnam et le Japon.



Dans le contexte de l'entrée du Vietnam dans une nouvelle phase de développement suite au 14e Congrès national du Parti, la diplomatie entre les peuples et les échanges culturels tels que le Festival du Vietnam à Osaka revêtent une importance croissante. Cet événement reflète la politique étrangère du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et le multilatéralisme des relations internationales. Il met également en lumière le rôle des communautés vietnamiennes de l'étranger dans la promotion de l'image du pays, la diffusion des valeurs culturelles et le renforcement du soft power vietnamien sur la scène internationale.



La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de spectacles culturels impressionnants. Parmi les moments forts, un défilé de costumes traditionnels a présenté l'ao dai et d'autres vêtements traditionnels vietnamiens, avec la participation de centaines de femmes vietnamiennes résidant dans la région du Kansai.



Autre temps fort du festival : un stand d'assistance consulaire et un service de consultation médicale gratuit, organisés par le Consulat général du Vietnam à Osaka, destinés à soutenir les membres de la communauté vietnamienne de la région du Kansai. Ce service devrait permettre à environ 130 Vietnamiens de bénéficier de conseils médicaux et de bilans de santé.



Le festival propose également de nombreux stands de restauration offrant des plats vietnamiens traditionnels, permettant aux Vietnamiens de l'étranger de retrouver les saveurs familières de leur pays d'origine et de faire découvrir de nouvelles expériences culinaires aux visiteurs japonais. De plus, les espaces d'exposition présentant les produits et services d'entreprises vietnamiennes contribuent à promouvo