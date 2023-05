Le Festival du tourisme et de la culture de Son La donne rendez-vous

Le Festival du tourisme et de la culture de Son La, placé sous le thème «La première destination naturelle du monde» en 2023, aura lieu du 26 au 28 mai dans la zone touristique nationale de Môc Châu, avec une série d’activités spéciales.

Son La est fin prête pour son festival. Photo: VOV

La cérémonie d’ouverture du Festival devrait avoir lieu à 20 heures le 26 mai dans la zone touristique de Môc Châu. Elle proposera un programme artistique de découverte de la culture communautaire, avec l’art xòe Thái, la danse de l’ethnie H’mông ou encore la danse des cloches de l’ethnie Dao.

Dans le cadre du festival, il y aura une série d’activités en vue de présenter et promouvoir l’espace culturel, les circuits et les nouveaux produits touristiques, l’art culinaire ethnique, ainsi que les produits de la province de Son La (au Nord-Ouest du Vietnam) et d’autres provinces.

De plus, le festival proposera un concours de cueillette de fruits, un concours de guides touristiques et des défilés de costumes ethniques traditionnels Son La.

À cette occasion, la province de Son La se coordonnera avec la Télévision du Vietnam pour organiser le tournoi de moto VTV Cup 2023 (Off Road VTV Cup 2023) sur les routes du district de Vân Hô.

Le festival est organisé dans le but de contribuer à la préservation et à la promotion de l’identité culturelle des groupes ethniques de la province de Son La et d’attirer les investissements, en particulier les investissements dans le tourisme afin de présenter différents produits touristiques, les identités culturelles des groupes ethniques et les produits locaux aux touristes nationaux et étrangers. – NDEL/VNA/VI