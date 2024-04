Le Festival du tourisme de Hanoï 2024 prévu du 25 au 28 avril

Le Festival du tourisme de Hanoï 2024, sur le thème "Thang Long-Ha Noi, capitale charmante", aura lieu du 25 au 28 avril dans le parc Thong Nhat, avec diverses activités.

Le festival comptera environ 150 stands présentant les destinations touristiques et les patrimoines de Hanoï, des activités touristiques et des spécialités d'autres localités ainsi que ceux d'autres pays.

Il comprendra également des espaces pour les villages artisanaux de la capitale et ses plats typiques.

Dans le cadre de cet événement, des danses du dragon, des performances artistiques et des spectacles de costumes traditionnels seront organisés, outre une exposition de photos et la conférence « Hanoï - Destination touristique culturelle et historique ».

L'événement annuel vise à honorer les valeurs culturelles et historiques attrayantes de Hanoï, à exploiter ses atouts, à intensifier les activités de promotion du tourisme et à attirer davantage de touristes nationaux et étrangers dans la capitale. -VNA/VI