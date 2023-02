Le festival du café Buon Ma Thuot 2023 prévu en mars prochain

Photo: VNA

La huitième édition du festival du café Buon Ma Thuot placée sur le thème "Dak Lak - Destination mondiale du café" se tiendra du 10 au 14 mars 2023 dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Ce sera un évènement important, contribuant à valoriser, à affirmer la position du café vietnamien sur le marché mondial et honorer les caféiculteurs et les entreprises exemplaires, a déclaré H’Yim Kdoh, vice-présidente du comité populaire provincial, lors d'une conférence de presse tenue le 3 février à Ho Chi Minh-Ville.

Le festival permettra aussi de présenter l'image, le potentiel et les atouts touristiques de Dak Lak et d’attirer plus d’investissements dans le commerce et la transformation du café et à d’autres produits agricoles de la province, a-t-elle ajouté.

La huitième édition comprendra 18 activités officielles dont un concours de création de vidéos clips sur le café de Buon Ma Thuot, la comédie musicale "Aspirations de Dam San", une fête des lumières ; des expositions de photos sur la culture du café, concours de fabrication de produits d'art à partir de caféiers…

Surnommée la capitale du café du Vietnam, la province de Dak Lak possède la plus grande superficie de cultures qui s'élève à environ 210.000 hectares. La production annuelle atteint plus de 520.000 tonnes. Dak Lak exporte du café vers de nombreux pays et territoires dans le monde. Cette filière joue par conséquent un rôle important dans l'économie provinciale.