Le Festival des orchidées de Hô Chi Minh-Ville émerveille les amateurs de fleurs

Les visiteurs se pressent pour le Festival des orchidées de Hô Chi Minh-Ville 2025, organisé au parc Tao Dàn du 1er arrondissement, afin d’admirer et de prendre des photos des magnifiques orchidées colorées.



Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré samedi lors de la cérémonie d’ouverture que le festival se tenait pour la troisième fois dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la réunification nationale et du 135e anniversaire de naissance du président Hô Chi Minh.



Le festival met à l’honneur les orchidées et d’autres fleurs ornementales de Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités. Il constitue également une attraction touristique exploitant le développement agricole de la ville et promouvant le commerce de ces produits.

Le festival propose un large éventail de magnifiques pièces et espaces décoratifs floraux. - VNA Photo

Jusqu’au 20 mai, les visiteurs pourront admirer de magnifiques décorations florales et des décors attrayants, parfaits pour les photos, notamment un espace remarquable inspiré des trains Thông Nhât (Réunification) reliant Hô Chi Minh-Ville à Hanoi.



Plus de 200 coopératives florales, jardins et artisans exposent leurs œuvres, totalisant plus de 39.000 produits à base d’orchidées.



L’organisateur a également organisé une cérémonie de remise des prix pour un concours national d’orchidées, auquel ont participé une centaine de jardins de Hô Chi Minh-Ville, Dak Lak, Dông Thap, Bên Tre et d’autres villes.



Les 70 pots d’orchidées primés sont exposés. Des espaces de promotion du tourisme, de la gastronomie régionale et des concerts sont également prévus au festival. – VNA