Le Festival des cascades de Ban Giôc ouvrira gratuitement ses portes

Les touristes bénécifieront de l’entrée gratuite au Festival touristique des cascades de Ban Giôc du 5 au 7 octobre dans la province de Cao Bang (Nord).

La cascade de Ban Gioc est un site touristique emblématique de la province de Cao Bang. Photo : Công Dat/VI

Cette offre est parfaite pour vivre une belle expérience au festival après une demande en ce sens faite par le Comité populaire de la province de Cao Bang au comité de gestion du site touristique des cascades de Ban Giôc.



Le festival débutera par une cérémonie de procession de l’eau pour prier pour la paix dans le pays ou des récoltes abondantes.



Une large programmation culturelle accompagnera cet évément, avec une exposition pour présenter les produits, spécialités et plats du terroir, les activités sportives, les jeux folkloriques et la cueillette des châtaignes, ainsi que le chant then interprété par un millier de personnes, accompagné par le dan tinh.



Les cascades de Ban Giôc sont une destination phare du Géoparc mondial UNESCO Non nuoc Cao Bang, célèbre pour son identité culturelle ethnique diversifiée avec des traditions exceptionnelles parmi les groupes ethniques, comprenant des festivals, des métiers traditionnels et des arts populaires.



Alimentées par la rivière Quây Son, les cascades de Ban Giôc forment une frontière naturelle entre le Vietnam et la Chine. Elles tombent sur une série de terrasses formées par des corniches de roche de calcaire, dans un paysage de verdure totalement féerique et se jettent dans des piscines naturelles à l’eau turquoise. Quand le soleil brille, les embruns conjugués aux rayons du soleil dessinent de magnifiques arcs-en-ciel.



Le festival vise à présenter et à promouvoir les paysages, la culture et les habitants de Cao Bang ainsi que les cascades de Ban Giôc auprès des visiteurs nationaux et internationaux qui étaient près de 227.000 à les visiter au cours des neuf premiers mois de cette année.