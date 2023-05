Le festival de Tràng An attire du monde

Le festival de Tràng An 2023 a eu lieu le 7 mai (soit le 18e jour du 3e mois lunaire) au site du patrimoine culturel et naturel mondial de Tràng An, dans la province de Ninh Binh (Nord), attirant des milliers d’habitants et de touristes des quatre coins du pays.

La danse du dragon sur la rivière au festival de Tràng An 2023. Photo : NDEL

Le festival de Tràng An est également connu sous le nom de festival du génie Quy Minh Dai Vuong. Il s’agit d’une fête traditionnelle locale, organisée chaque année pour rendre hommage et commémorer le génie Quy Minh Dai Vuong, les rois Trân et les généraux ayant rendu des services méritoires à la cause de l’édification et de la défense nationales.

Selon de nombreux documents historiques, le génie Quy Minh Dai Vuong était un général de la terre de Son Nam, sous le règne du 8e roi Hùng. Il a grandement contribué à la défense et à la protection de la nation.

Après être organisé à petite échelle durant plusieurs années pour observer des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19, cette année, le festival de Tràng An se tient à plus grande échelle avec la participation d’un grand nombre de personnes et de touristes.

Représentation des chants populaires Quan ho blors du festival. Photo: NDEL



Qu’il soit organisé à grande ou petite échelle, le festival de Tràng An conserve toujours son identité culturelle traditionnelle.

Placé sous le thème « Tràng An relie les patrimoines », le festival de cette année propose diverses activités culturelles pour promouvoir les traditions uniques du Vietnam, comme la danse du dragon sur la rivière, une procession sur l’eau, une offrande d’encens, une cérémonie de prière pour la paix et la stabilité.

La partie festive propose de nombreux programmes artistiques spéciaux avec la participation de nombreux artisans et artistes de tout le pays, tels que la représentation des spectacles du chant alterné Quan họ, de la danse Cham, des performances de gong, l’exposition de photos.

Un spectacle de danse cham par des artistes de la province de Binh Thuân lors du festival. Photo: NDEL

Le festival de Tràng An est un festival traditionnel ayant de nombreuses caractéristiques uniques de la culture et de la croyance dans l’ancienne capitale de Hoa Lu (province de Ninh Binh).

Le festival de Tràng An a reconstitué les principales caractéristiques de l’histoire de notre pays à travers les dynasties Dinh, Lê, Ly et Trân à l’ancienne capitale Hoa Lu. Cet endroit était autrefois une base contre les envahisseurs étrangers, la citadelle étant des montagnes, les routes étant des rivières, les palais étant des grottes.

Le festival est l’occasion d’éduquer les générations à promouvoir les traditions patriotiques, la fierté nationale, le respect de soi et la quintessence de la solidarité nationale vietnamienne dans la cause de l’édification et de la défense nationales.



Le festival de Tràng An est également l’occasion de promouvoir les potentiels, les atouts et les paysages de la province de Ninh Binh, favorisant ainsi le développement socio-économique local, en particulier le secteur du tourisme. Il devrait également inspirer la tradition patriotique et sensibiliser la communauté à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles uniques de la nation ainsi que du site patrimoine culturel et naturel de Tràng An. – NDEL/VNA/VI