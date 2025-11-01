Le Festival de Thang Long-Hanoi 2025 honore le patrimoine et la créativité vietnamiens

Le programme « Convergence du patrimoine », point d’orgue du Festival de Thang Long-Hanoi 2025, a été inauguré officiellement samedi 1er novembre au Temple de la Littérature, à Hanoi.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Thi Anh Mai, directrice adjointe du Département de la culture et des sports de Hanoi, a déclaré que le thème « Convergence du patrimoine » symbolise non seulement le lien entre les trois anciennes capitales – Hoa Lu (Ninh Binh), Thang Long (Hanoi) et Phu Xuân (Huê) – mais aussi le rassemblement des valeurs culturelles de tout le pays, du fertile delta du fleuve Rouge aux majestueux Hauts Plateaux du Centre.



Elle a souligné que cet événement reflète la vision et l’ambition de Hanoi de devenir un centre régional et mondial de créativité, où le patrimoine traditionnel se mêle harmonieusement à la modernité, forgeant l’identité unique d’une ville qui préserve et diffuse les valeurs culturelles vietnamiennes.



Le programme rend hommage aux villages d’artisanats traditionnels, aux artisans et aux travailleurs qualifiés qui se sont consacrés à la préservation et à la renaissance du patrimoine culturel national dans la vie contemporaine. Il offre également un espace d’expérimentation pratique qui inspire les jeunes grâce à des démonstrations artisanales, des échanges culturels et des ateliers, contribuant ainsi à cultiver l’amour des métiers traditionnels et à attirer une nouvelle génération de travailleurs créatifs vers la chaîne de valeur économique créative liée au patrimoine.

Des visiteurs découvrent l'espace d'exposition des villages d'artisanats traditionnels. Photo : VNA

Dans le cadre ancien et solennel du Temple de la Littérature, le festival insuffle une nouvelle vie à la tradition, reliant patrimoine et créativité et transformant ce site historique national exceptionnel en un véritable pôle culturel, artistique et intellectuel au cœur de la capitale.



Du 1er au 16 novembre, le Festival de Thang Long-Hanoi 2025 est un événement culturel et artistique majeur qui célèbre le riche patrimoine de Hanoi et encourage la créativité au sein de la communauté.



Cette année, le festival propose un large éventail d’activités : expositions et démonstrations d’artisanat traditionnel, le spectacle «Sur les traces du patrimoine» avec trois soirées de spectacles, des ateliers créatifs, des expériences culinaires sur le thème «Saveurs de Hanoi», des échanges universitaires et des expositions d’art qui tissent des liens entre les valeurs traditionnelles, l’art contemporain et la jeune génération.



Le festival met non seulement en lumière le charme intemporel du patrimoine de Hanoi, mais affirme également le rôle de la ville en tant que Ville créative du design de l’UNESCO, où la tradition inspire l’innovation et où le savoir-faire vietnamien continue de rayonner. – VNA/VI