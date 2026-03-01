Le Festival de printemps de Tây Yên Tu célèbre le patrimoine et la paix.

Le Festival de printemps de Tây Yên Tu 2026 a débuté le 28 février au sein du complexe touristique spirituel et écologique de Tay Yen Tu, dans la province septentrionale de Bac Ninh. L’événement a attiré de nombreux bouddhistes et visiteurs venus de loin.



Organisée sur la place du clocher de Hoa Nghiem, la cérémonie a marqué la reconnaissance par l’UNESCO du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu – Vinh Nghiem – Côn Son, Kiêp Bac, qui s’étend sur les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et Hung Yen, comme site du patrimoine mondial. Elle a également témoigné des efforts locaux déployés pour préserver et promouvoir le patrimoine.



Le Duc Thang, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Tây Yên Tu, a souligné l'importance historique et culturelle du site, ainsi que les valeurs d'harmonie et de paix pérennes promues par le roi-moine Tran Nhan Tong (1258-1308), fondateur de l'école zen Truc Lam.



Tay Yen Tu n'est pas seulement un lieu de festivités, mais un endroit où convergent et rayonnent les valeurs fondamentales qui ont façonné le caractère et la vitalité du peuple vietnamien, notamment le patriotisme et l'aspiration à la paix, a-t-il fait remarquer.



Il a ajouté que la reconnaissance du site par l'UNESCO confirme non seulement sa valeur universelle exceptionnelle, mais offre également à Tay Yen Tu l'opportunité de devenir une destination internationale, contribuant ainsi à promouvoir l'image du Vietnam comme un pays pacifique, humain et engagé dans un développement durable.



La cérémonie d'ouverture a été marquée par des rituels traditionnels, des spectacles artistiques et une sonnerie de cloches pour la paix, exprimant des vœux de prospérité nationale et de bien-être public.



Diverses activités culturelles et spirituelles sont organisées pendant le festival, contribuant à promouvoir la fierté nationale, le tourisme et l'attractivité des investissements.



Les autorités locales ambitionnent de faire de Tây Yên Tu un pôle touristique culturel et spirituel majeur, participant ainsi au développement socio-économique durable de la province de Bac Ninh et de la région. - VNA/VI