Le Festival de Huê 2023 promet une édition intense dans tous ses états

Avec le thème «Patrimoine culturel, intégration et développement», le Festival de Huê 2023, dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre) se tiendra avec des activités continues, durant toute l’année.

Des artistes se produisent à la fête de rue qui se déroule dans le cadre du Festival de Huê 2022.



Selon le Comité populaire provincial, une série d’activités festives seront organisées tout au long de l’année pour honorer et promouvoir les valeurs uniques de la culture de Huê et de la culture vietnamienne, exploitant les atouts des paysages, des types de festivals, du tourisme spirituel, pour attirer les touristes, et ce pour contribuer à promouvoir le développement socio-économique, de sorte que Thua Thiên-Huê devienne vraiment une ville de festival typique du Vietnam.

L’année 2023 est l’année régulière de l’organisation du festival des métiers artisanaux traditionnels de Huê. En particulier, c’est le 30e anniversaire de l’inscription du complexe de monuments de Huê sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, le 20è anniversaire de l’inscription de la musique de cour «nhã nhạc» sur la liste du patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. Par conséquent, ces deux événements seront le point d’orgue important dans la série d’activités qui se dérouleront au cours de l’année.

Le Festival de Huê 2023 se tiendra avec des activités continues, tout au long de l’année, commençant par le programme d’ouverture, cérémonie «Ban Soc» prévue le 1er janvier 2023 (cérémonie de la distribution du nouveau calendrier à l’occasion de la Nouvelle Année) de la dynastie des Nguyên et se terminant par le programme Compte à rebours prévu le 31 décembre 2023.

En conséquence, le Festival du Printemps «Printemps de l’ancienne capitale» (janvier-mars) s’étend sur les 3 premiers mois de l’année, y compris les fêtes royales, les fêtes traditionnelles et les fêtes folkloriques typiques, le point culminant étant le suivant : le programme d’ouverture de Huê, le festival de quatre saisons 2023 et la cérémonie de «Ban Soc» et de nombreuses activités royales et folkloriques du Têt très riches et uniques avec les coutumes du Têt, les espaces culturels traditionnels du Têt, ainsi que des activités de divertissement printanier d’antan de l’ancienne citadelle de Huê.

Le festival d’été «Citadelle brillante» (avril - juin) se combinera avec les activités de l’UNESCO pour célébrer le 30e anniversaire de l’inscription de l’ensemble des monuments de Huê et le 20e anniversaire de l’inscription de la musique de la cour royale de Huê par l’UNESCO et le Festival de l’artisanat traditionnel.

Le Festival d’automne «Huê en automne» aura lieu de juillet à septembre, dont le point culminant est le festival du «áo dài» (tunique traditionnelle vietnamienne) associé à la semaine du «áo dài» de la communauté de Huê, avec des activités pour célébrer le festival de la mi-automne comme le festival des lanternes, le festival du lion et des activités d’exposition.

Le festival d’hiver «Huê en hiver» organisera d’octobre à décembre un certain nombre de nouvelles activités de festival pour créer une atmosphère hivernale plus vibrante et plus chaleureuse à Huê, et en même temps créer différents types de divertissements.

Le point d’orgue est le Festival international de musique et le programme Compte à rebours pour accueillir la nouvelle année. – NDEL/VNA/VI